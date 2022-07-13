13 Июля 2022 10:53

Процедуру установления инвалидности упрощают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения внедрили пилотный проект заочного формата проведения медико-социальной экспертизы, основной целью которого является упрощение процедуры установления инвалидности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пилот заочного формата проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) проводится в рамках исполнения поручения Президента, данного 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

«Лицам с инвалидностью при установлении инвалидности, получения пособий и технических средств реабилитации приходилось обращаться в различные инстанции. Сначала лицо с инвалидностью обращается в медицинское учреждение для обследования, далее с бумажными документами идет в отдел МСЭ для установления инвалидности. После чего заявка на пособие автоматом направляется в госкорпорацию, а для оформления средств реабилитации и получения социальных услуг, лицу с инвалидностью необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ местных исполнительных органов», - сообщила руководитель управления МСЭ Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Анар Ерембаева.

В целях исключения хождения лиц с инвалидностью по разным инстанциям, исключения бумажной волокиты внедрен пилотный проект заочного формата проведения МСЭ, основной целью которого является упрощение процедуры установления инвалидности путем обращения услугополучателя только в медицинское учреждение.

Переход на заочное освидетельствование исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым снизит коррупционные риски;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

автоматизирует бизнес-процесс оказания государственных услуг по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц, с инвалидностью;

устраняет административные и бюрократические барьеры.

Как добавила руководитель управления, пилотный проект запущен во всех 17 регионах. МСЭ проводится экстерриториальными экспертами разных регионов на основании обезличенных медицинских документов.

«В целом, планировалось охватить данным комплексным подходом до 20% лиц с инвалидностью от числа освидетельствуемых лиц. По состоянию на 4 июля всего поступило более 26 тыс. заявок по заочному освидетельствованию, что составило 21,4 % от оказанных государственных услуг», - пояснила Анар Ерембаева.

27 июня Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», в котором предусмотрена норма по заочному проведению медико-социальной экспертизы.



