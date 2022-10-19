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Процедуру прохождения аттестации упростят казахстанским педагогам

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Октября 2022, 17:54
Процедуру прохождения аттестации упростят казахстанским педагогам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанским педагогам упростят процедуру прохождения аттестации. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос был озвучен на августовском совещании педагогов, на котором было заявлено о принятом решении об освобождении педагогов от НКТ, имеющих педагогический стаж 30 лет, при подтверждении присвоенной квалификационной категории новой системы. При повышении квалификационной категории они будут сдавать НКТ и проходить комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности», - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Кроме того, совершенствуется информационная система Национальной образовательной базы данных.

«В настоящее время проводится совместная работа с Информационно-аналитическим центром по созданию в НОБД профиля «Учитель», в функцию которого также будет введено портфолио педагога. Все необходимые документы по критериям портфолио будут заложены в данную информационную систему, что позволит упростить процедуру подачи документов на прохождение аттестации. Принимаемые меры позволят обеспечить прозрачность аттестации, а также минимизировать коррупционные риски», - сообщили в Минпросвещения.


Образование   Минпросвещения РК  
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