Процедуру фиксации побоев на теле потерпевших пояснили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проводится процедура для потерпевших, чтобы зафиксировать побои или насилие, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наличие побоев и степеней их тяжести являются основополагающим для определенных составов правонарушений. Процедура сейчас установлена следующим образом: для фиксации фактов бытового насилия органом досудебного расследования, в частности, полиции, выносится постановление о назначении медицинской экспертизы, которая проводится специальными медицинскими экспертами. После ее получения конкретные деяния квалифицируются, исходя из тяжести нанесенных телесных повреждений», - пояснил Алексей Милюк.

Ранее он проинформировал о том, что более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщины.

Также в МВД озвучили максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие.