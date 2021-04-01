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    15:27, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Процедуру фиксации побоев на теле потерпевших пояснили в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проводится процедура для потерпевших, чтобы зафиксировать побои или насилие, рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наличие побоев и степеней их тяжести являются основополагающим для определенных составов правонарушений. Процедура сейчас установлена следующим образом: для фиксации фактов бытового насилия органом досудебного расследования, в частности, полиции, выносится постановление о назначении медицинской экспертизы, которая проводится специальными медицинскими экспертами. После ее получения конкретные деяния квалифицируются, исходя из тяжести нанесенных телесных повреждений», - пояснил Алексей Милюк.

    Ранее он проинформировал о том, что более 50% пострадавших от бытового насилия являются женщины.

    Также в МВД озвучили максимальный срок наказания в Казахстане за бытовое насилие.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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