27 Мая 2022 14:33

Процедурой ЭКО в Атырауской области воспользовались 98 женщин

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - в Атырауской области за 4 месяца текущего года экстракорпоральное оплодотворение проведено 98 женщинам, 9 из них забеременели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управления здравоохранения, в последние годы процент семейных пар, которые не могут иметь детей, увеличился с 15 до 18%.

На помощь семьям, которые хотят детей, пришло экстракорпоральное оплодотворение. Квоту на ЭКО могут получить как супруги, так и семейные пары, не состоящие в официальном браке. Возраст пациентов должен быть от 18 до 42 лет.

В прошлом году в рамках специальной программы «Аңсаған сәби» («Желанный ребенок») в Атырауской области выделили 233 квоты на ЭКО, в результате 108 женщин забеременели.

«За четыре месяца этого года 117 женщин прошли комиссию для экстракорпорального оплодотворения, 98 из них получили направление на эту процедуру. На сегодняшний день девять женщин находятся в состоянии беременности», - сказал руководитель управления здравоохранения региона Асхан Байдувалиев.