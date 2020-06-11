Процедура возбуждения уголовных дел против врачей: какие нормы предлагают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК вернули со своими правками в Мажилис проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» и сопутствующий ему законопроект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на третьем заседании Национального совета общественного доверия были обозначены некоторые вопросы сферы здравоохранения, которые необходимо решить», - сказал сенатор Серик Бектурганов, выступая на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что для их реализации в сравнительную таблицу внесен ряд поправок. В частности, предлагается оставить в Уголовном кодексе нарушение медицинским работником порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации только при условии, если оно повлекло тяжкие последствия либо совершенно должностным лицом. Предлагается также перенести в Административный кодекс такие же деяния, если они не повлекли тяжких последствий и не совершенны должностным лицом.

«На рассмотрение Сената вносится норма, которая устанавливает, что для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению необходимо будет приложить соответствующие акты проверок и ревизии, проведенные уполномоченным госорганом. Сейчас такого правила нет, поэтому при любом заявлении на действия врачей сразу возбуждается уголовное дело», - пояснил Серик Бектурганов.

Ранее министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената отметил, что в Казахстане планируют закрепить приоритетные права на социальную поддержку медиков за счет средств местных бюджетов. Глава Минздрава отметил, что документом в целях повышения квалификации медицинских кадров предусматривается: непрерывное профессиональное развитие кадров, в том числе повышение квалификации за счет работодателя; сертификация работников здравоохранения для допуска к клинической, фармацевтической практике и деятельности санитарно-эпидемиологической службы. Для социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников предусматривается: предоставление стимулирующих выплат, соответствующих уровню квалификации, а также закрепление приоритетных прав на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов; введение понятия «медицинский инцидент» и механизма по его определению.

«Предусматривается внедрение запрета на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников и введение административной ответственности за вмешательство», - добавил Елжан Биртанов.

Напомним, на прошедшем 27 мая 2020 года третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплаты врачей.

«Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства поручил разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности.