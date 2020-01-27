Процедура создания некоммерческих организаций будет упрощена - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве информации и общественного развития планируют принять Концепцию развития гражданского общества до 2025 года. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в стране выстроена эффективная система взаимодействия с гражданским обществом. Однако для ее дальнейшего планомерного развития руководством страны поставлены следующие задачи. Первое: принять Концепцию развития гражданского общества до 2025 года. Документ будет нацелен на упрощение процедуры создания некоммерческих организаций. Будет предусмотрено развитие механизмов государственной поддержки НПО, в том числе путем повышения прозрачности системы государственного финансирования.

Планируется дальнейшее вовлечение гражданского общества в процесс обсуждения законодательных инициатив. Также будет усилена работа ресурсных центров поддержки НПО. По сути, они должны стать центрами компетенций для НПО со своей системой обучения», - сказал Даурен Абаев в ходе расширенного заседания коллегии Министерства информации и общественного развития.

Он проинформировал, что в ведомстве планируют сформировать реестр верифицированных НПО, а также рейтинг для более эффективного финансирования.

«Важность этого документа трудно переоценить, поэтому он должен быть качественно проработан со всеми заинтересованными сторонами, в особенности неправительственным сектором», - подчеркнул министр.

В этой связи глава ведомства поручил вице-министрам обеспечить утверждение Концепции не позднее июля 2020.