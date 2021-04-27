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    17:16, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Пробы алматинских пациентов изучат для выявления новых штаммов коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пробы алматинских пациентов с коронавирусом изучат для выявления новых штаммов. Об этом на онлайн - брифинге на площадке палаты предпринимателей города Алматы рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, по итогам раннего исследования, 78% взятых проб у алматинских пациентов были с британским штаммом. Также среди них были бразильский и южноафриканский штаммы коронавируса.

    «Со следующей недели мы планируем исследовать 1000 проб для выявления мутирования вируса. Из мутированных четко планируем определить британский, датский, бразильский и южноафриканский штаммы. Новые штаммы коронавируса идут с высокой заразностью. У них укороченный инкубационный период. Мутации нацелены на молодое поколение. Как известно, в марте увеличилось количество симптомных больных на 90%, а в январе их было 73% от всего числа больных», - пояснил Жандарбек Бекшин.

    Также главный санитарный врач города сообщил, что З6% зараженных коронавирусом в Алматы приходится на молодое поколение.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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