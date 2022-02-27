Пробуждение весны: грандиозный гала-концерт представят в театре «Астана балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 и 5 марта в преддверии международного женского дня в театре «Астана балет» состоится грандиозный гала-концерт, который обещает зрителям много открытий и ярких впечатлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Поклонники хореографического искусства смогут насладиться шедеврами мировой балетной классики, неоклассики и современной хореографии. Такой вечер идеально подойдет как постоянным зрителям, желающим за один вечер вновь погрузиться в лучшие моменты любимых спектаклей, так и для первого знакомства с постановками театра.

В рамках гала-концерта пройдет премьерный показ Pas d'action из балета «Баядерка» Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса в постановке Майры Кадыровой. Театр «Астана балет» впервые обращается к этой сложной и выразительной форме. Торжественная и красивая сцена позволяет продемонстрировать артистам театра виртуозную технику, высокое исполнительское мастерство и великолепные актерские данные. Современники отмечали, что в pas d’action Петипа сотворил чудеса хореографического искусства.

18 и 19 марта вниманию столичного зрителя будет представлена легендарная поэма о любви «Козы Корпеш – Баян Сулу» в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой, премьера которого состоялась в июле 2021 года и была невероятно тепло принята публикой, получив огромное количество восторженных отзывов. В этом национальном балете зрелищная сценография, классический, народный и современный танец органично сочетаются с яркими музыкальными образами.

Сам хореограф признается, что впервые тема зла в его балете решена столь неоднозначно: «Обычно зло очень легко воплощать на сцене, оно яркое и его можно нарисовать крупными мазками, одной краской. И это всегда получается сильный и запоминающийся образ. В данной ситуации все не так однозначно. И я думаю, публика будет сопереживать злу в образе юного волка».

25 и 26 марта состоится гала-концерт «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри с участием этно-фольклорного ансамбля «Хассак», который представлен в лице лауреатов международных и республиканских конкурсов, студентов и выпускников Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Любимые зрителями хореографические миниатюры – это богатство народных традиций, завораживающие номера, выразительная музыка, неповторимые художественные образы и разнообразные пластические движения.

Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Напомним, недавно в театре «Астана балет» состоялась сказочная премьера балета «Щелкунчик» Петра Чайковского в выразительной и яркой редакции Василия Вайнонена.