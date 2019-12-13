Проблемы жителей Тараза выслушал Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прием жителей областного центра провел в Таразском городском филиале партии «Nur Otan» аким Жамбылской области, председатель областного филиала партии «Nur Otan» Аскар Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава жамбылского региона выслушал всех обратившихся с вопросами как социального, так и личного характера. Граждане озвучивали проблемы очередей на жильё, благоустройства и инфраструктуры города, перевозки школьников и трудоустройства. По всем вопросам соответствующим лицам были даны конкретные протокольные поручения.

Так, пенсионерка Назым Нурбаева подняла вопрос освещения 2-го Заводского переулка, где она проживает. Отвечая ей, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Нурлан Алдамжаров заверил, что эта улица будет полностью освещена в следующем году.

В свою очередь, Аскар Мырзахметов отметил, что в ходе инвентаризации в городе выявлено более 700 улиц и переулков, и подчеркнул, что нужно организовать изучение состояния еще 1 500 улиц города, а также в полном объеме выполнить мероприятия по освещению улиц областного центра. Акиму города Айтказы Карабалаеву глава региона дал конкретные поручения.

«Прежде всего, необходимо решить подобные проблемы населения. За счет оптимизации работы в этом направлении рассмотреть пути их выполнения в кратчайшие сроки», - сказал глава региона.

Жительница Тараза Калдыкуль Досжанова поинтересовалась, когда будет проведен капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №32 в микрорайоне «Каратау». Глава региона отметил, что в следующем году в городе будет модернизировано 80 домов и этот дом входит в список. При этом глава региона обратил внимание на имеющуюся рядом с этим домом систему сточных вод, и поручил изучить состояние всех водных систем города.

Многодетная мать Шакен Ахметжанова, побывавшая на приеме у акима области, рассказала, что с 2010 года она стоит в очереди на жилье и на сегодняшний день она 33-я по списку. Многодетная женщина не смогла скрыть радости, узнав о том, что будет праздновать новоселье уже до конца текущего года. Аскар Мырзахметов заверил, что в ближайшее время ей вручат ключи от квартиры на арендной основе.

Талант Нургожаев предложил установить памятник пяти воинам-жамбылцам, погибшим на таджикско-афганской границе. Аскар Мырзахметов отметил, что на этом участке границы прошли воинскую службу более 700 жамбылцев, и данное предложение не останется без внимания. Памятник погибшим на таджикско-афганской границе воинам-жамбылцам появится в таразском парке «Жеңіс».

Глава жамбылского региона на приеме в Таразском городском филиале партии «Nur Otan» отметил необходимость кардинального изучения проблем города Тараза и систематической работы для их решения. Аскар Мырзахметов дал конкретные поручения акиму города по решению и контролю вопросов освещения, благоустройства, канализационных сетей областного центра.

Напомним, что в Единый день приема к акиму Жамбылской области обратились 65 человек с проблемами и конкретными предложениями. Аким области Аскар Мырзахметов поддержал предложения и поручил специалистам изучить и ввести в действие. Всем 65-ти обратившимся гражданам на их вопросы были даны исчерпывавшие ответы, а также даны поручения соответствующим органам.

Приемы граждан главой региона проходят в рамках реализации концепции «Слышащего государства», предложенной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».