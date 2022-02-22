Проблемы жамбылских студентов выслушал депутат Мажилиса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча мажилисмена и студентов регионального вуза состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Мажилиса Парламента РК Мейрамбек Толепберген встретился со студентами Таразского регионального университета имени М-.Х. Дулати и выслушал различные мнения и предложения.

Ректор вуза Талгат Ешенкулов отметил значимость подобных встреч, на которых мажилисмены напрямую могут пообщаться со своими избирателями, в данном случае - с молодежью Жамбылской области.

Отметим, что по статистике третью часть населения Жамбылской области составляет именно молодежь.

Мажилисмен поделился своим мнением о прошедших в январе этого года трагических событиях.

«Эти события всколыхнули многое в нашем обществе, - сказал он. - Теперь мы должны извлечь уроки, исправить недостатки во всех сферах социально-экономической жизни нашей страны. Поскольку молодежь является движущей силой общества, она не должна быть нейтральной в этом вопросе. Только так мы сможем решить проблемы, накопившиеся в нашей стране».

Со стороны молодых людей прозвучал ряд актуальных вопросов.

Так, студент университета имени М-.Х. Дулати Ербол Тлепбаев затронул тему иностранных студентов.

«Сегодня в нашем университете обучается большое количество студентов из Туркменистана, Монголии и Китая. Известно, что после того, как ТарРУ стал акционерным обществом, наблюдается нехватка средств. Однако учащиеся не могут работать неполный рабочий день, поскольку являются иностранными гражданами. В результате они сталкиваются со многими трудностями. Надеюсь, вы поможете решить эту проблему», – сказал он.

Жасулан Есеней рассказал о студенческом предпринимательстве и о том, что многие молодые люди хотят заниматься бизнесом.

«Необходимо, чтобы были предусмотрены льготы по аренде помещений и земли», - предложил он.

Маржан Тулеген рассказала, что образованная молодежь уезжает за границу, и поинтересовалась мнением депутата по этому вопросу. На что мажилисмен ответил, что в ближайшее время в стране будет рассмотрен проект реформирования образования, улучшения его качества, и выразил надежду, что данная проблема разрешится.

В заключение встречи депутат заверил, что все поднятые в ходе беседы вопросы будут учтены, рассмотрены и найдут свое решение.







