Проблемы жамбылских студентов выслушал депутат Мажилиса
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча мажилисмена и студентов регионального вуза состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Депутат Мажилиса Парламента РК Мейрамбек Толепберген встретился со студентами Таразского регионального университета имени М-.Х. Дулати и выслушал различные мнения и предложения.
Ректор вуза Талгат Ешенкулов отметил значимость подобных встреч, на которых мажилисмены напрямую могут пообщаться со своими избирателями, в данном случае - с молодежью Жамбылской области.
Отметим, что по статистике третью часть населения Жамбылской области составляет именно молодежь.
Мажилисмен поделился своим мнением о прошедших в январе этого года трагических событиях.
«Эти события всколыхнули многое в нашем обществе, - сказал он. - Теперь мы должны извлечь уроки, исправить недостатки во всех сферах социально-экономической жизни нашей страны. Поскольку молодежь является движущей силой общества, она не должна быть нейтральной в этом вопросе. Только так мы сможем решить проблемы, накопившиеся в нашей стране».
Со стороны молодых людей прозвучал ряд актуальных вопросов.
Так, студент университета имени М-.Х. Дулати Ербол Тлепбаев затронул тему иностранных студентов.
«Сегодня в нашем университете обучается большое количество студентов из Туркменистана, Монголии и Китая. Известно, что после того, как ТарРУ стал акционерным обществом, наблюдается нехватка средств. Однако учащиеся не могут работать неполный рабочий день, поскольку являются иностранными гражданами. В результате они сталкиваются со многими трудностями. Надеюсь, вы поможете решить эту проблему», – сказал он.
Жасулан Есеней рассказал о студенческом предпринимательстве и о том, что многие молодые люди хотят заниматься бизнесом.
«Необходимо, чтобы были предусмотрены льготы по аренде помещений и земли», - предложил он.
Маржан Тулеген рассказала, что образованная молодежь уезжает за границу, и поинтересовалась мнением депутата по этому вопросу. На что мажилисмен ответил, что в ближайшее время в стране будет рассмотрен проект реформирования образования, улучшения его качества, и выразил надежду, что данная проблема разрешится.
В заключение встречи депутат заверил, что все поднятые в ходе беседы вопросы будут учтены, рассмотрены и найдут свое решение.
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