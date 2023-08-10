Проблемы во взаимодействии с комслужбами есть у iKomek-109 в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В некоторых коммунальных службах городов и районов Акмолинской области отсутствуют круглосуточные диспетчерские службы. Об этом сообщила на прошедшем брифинге руководитель КГУ «Smart Aqmola» Гулим Бегалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По словам спикера, в рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» в Акмолинской области в декабре 2020 года запущен Единый контакт-центр «iKomek-109».

«С момента запуска было принято и обработано более 42 000 звонков по области, в том числе по городу Кокшетау - 37 887. Повторных обращений - около 30%. С января 2023 года Служба также принимает вызовы по обращениям в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. За первое полугодие 2023 года поступило 14 299 звонков по Акмолинской области, из них по городу Кокшетау - 12 892», - поделилась Гулим Бегалина.

Функцией службы является прием и регистрация обращений, рассмотрение обращений, консультативно-информационная помощь, подготовка и направление ответа заявителю обращения, контроль исполнения, информационно-справочная и аналитическая работа.

Служба имеет в своем составе 16 операторов, технические средства автоматизации, связи и обмена данными, достаточные для решения поставленных задач. Также имеется штатный психолог, который проводит ежедневную работу с операторами.

В первом полугодии были утверждены регламенты о взаимодействии с областными управлениями здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, а также ведется поэтапное подписание регламентов взаимодействия с коммунальными службами городов и районов области.

При этом, как поделилась спикер, существуют и проблемные вопросы.

«Во-первых, нет единой аварийной службы газа в районах и городах области. Во-вторых, в некоторых коммунальных службах городов и районов отсутствуют круглосуточные диспетчерские службы, что затрудняет оперативное реагирование на различные ситуации», - добавила спикер.