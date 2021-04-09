Проблемы внедрения сопроводительных накладных на товары обсудят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обсуждение проблем внедрения сопроводительных накладных на товары проведет Комитет государственных доходов МФ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«14 апреля 2021г. в 15:00 планируется проведение онлайн-конференции посредством ZOОM для обсуждения проблем внедрения сопроводительных накладных на товары (СНТ) с участием заместителя председателя КГД Ж. Инкербаева и разработчика программы. На повестке - обсуждение методологических, технических и иных проблем. Разбор ключевых ситуаций и кейсов с демонстрацией в ИС «ЭСФ», - сообщили в комитете.

Организаторы обратились с призывом принять активное участие к представителям бизнес-ассоциаций и сообществ, политических партий, предпринимателям, блогерам, общественным деятелям и другим заинтересованным лицам.

Как отметили в ведомстве, по результатам совместных обсуждений будет сформирован новый пакет с изменениями в соответствующий приказ по оформлению СНТ.

Зарегистрироваться и подтвердить свое участие в онлайн-конференции можно по электронному адресу [email protected] до 13.04.2021 г.