Проблемы ветеринарной безопасности изучают сенаторы

4 Ноября 2022, 19:07

4 Ноября 2022, 19:07

Проблемы ветеринарной безопасности изучают сенаторы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели выездное заседание в Алматы, где обсудили вопросы, касающиеся ветеринарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, председатель Комитета Али Бектаев отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает важное значение развитию сельского хозяйства, подчеркнув, что от совершенствования сферы ветеринарии и эффективной работы ветеринаров на местах зависит здоровье и продуктивность скота.

«Цель поездки - обсудить реализуемую политику государства, направленную на дальнейшее развитие ветеринарной службы, научного и кадрового обеспечения отечественной ветеринарии и обеспечения стойкого благополучия животноводческих хозяйств страны и безопасности продукции животноводства», - сказал Али Бектаев.

О решении существующих проблем в рамках реформирования системы ветеринарии рассказал вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова доложила парламентариям о состоянии эпидемиологической ситуации в данной сфере.

В ходе обсуждения сенаторам также рассказали о том, как в отрасли осуществляется государственная поддержка, научное сопровождение по обеспечению ветеринарного благополучия животноводства, а также о стратегии и ожидаемых результатах и разработках теоретических основ, методов и способов диагностики, профилактики и лечения инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных.

Сенаторы также посетили Казахский национальный аграрно-исследовательский университет, где встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами, а также обсудили вопросы подготовки кадров в области ветеринарии.

Подводя итоги, депутаты отметили ключевую роль современной ветеринарной науки в развитии сельского хозяйства, подчеркнув, что без нее невозможно расширить экспорт значительной части сельскохозяйственной продукции страны. Парламентарии обозначили необходимость системной последовательной работы в подготовке кадров, повышении заработной платы и цифровизации многих процессов.

Фото: senate.parlam.kz