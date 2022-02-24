Проблемы в сфере электроэнергетики обсудили сенаторы
В рамках подготовки к заседанию сенаторами было проведено 11 рабочих встреч с представителями уполномоченных госорганов, научно-исследовательских институтов, субъектов квазигосударственного сектора, экспертного сообщества, общественных организаций и изучен детальный анализ состояния сферы электроэнергетики.
Председатель Комитета Даурен Адильбеков отметил, что вопросы энергетической безопасности составляют основу экономической и национальной безопасности Казахстана.
«В энергосистеме наблюдается негативная тенденция и рост технологических нарушений и несчастных случаев. К таким результатам привели системные проблемы отрасли, которые долгое время не находили своего решения», - сказал Даурен Адильбеков.
Депутаты считают, что необходимо обеспечить подход к решению накопившихся проблем в отрасли, в том числе в сфере генерации электроэнергии. Даурен Адильбеков озвучил пути решения данной проблемы.
«Наиболее эффективное предложение – использование газа в качестве сырья при выработке электрической и тепловой энергии. Также необходимо активизировать внедрение наилучших технологий по фильтрации угля», - озвучил сенатор Адильбеков.
В свою очередь, сенатор Суиндык Алдашев озвучил опасения по поводу того, что энергетическая сфера в ближайшие годы может превратиться в дефицитную.
«Так по прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан – аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%. При этом Казахстан до сих пор остается одним из самых энергоёмких государств в мире. Стоит отметить, что проблема энергодефицита усугубляется на фоне отсутствия Стратегии по развитию энергетики», - отметил сенатор Алдашев.
Кроме того, депутаты считают, что в сфере электроэнергетики ряд компаний аффилированы между собой, что в свою очередь создает доминирование олигополии и непрозрачности процедур.
«Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики и речи быть не может», - сказал Суиндык Алдашев.
По итогам работы круглого стола будут выработаны рекомендации, в которые войдут предложенные меры по решению проблемных вопросов в сфере электроэнергетики.