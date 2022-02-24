Проблемы в сфере электроэнергетики обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели круглый стол на тему «Развитие рынка электроэнергетики: тенденции, проблемы и пути их решения», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В рамках подготовки к заседанию сенаторами было проведено 11 рабочих встреч с представителями уполномоченных госорганов, научно-исследовательских институтов, субъектов квазигосударственного сектора, экспертного сообщества, общественных организаций и изучен детальный анализ состояния сферы электроэнергетики.

Председатель Комитета Даурен Адильбеков отметил, что вопросы энергетической безопасности составляют основу экономической и национальной безопасности Казахстана.

«В энергосистеме наблюдается негативная тенденция и рост технологических нарушений и несчастных случаев. К таким результатам привели системные проблемы отрасли, которые долгое время не находили своего решения», - сказал Даурен Адильбеков.

Депутаты считают, что необходимо обеспечить подход к решению накопившихся проблем в отрасли, в том числе в сфере генерации электроэнергии. Даурен Адильбеков озвучил пути решения данной проблемы.

«Наиболее эффективное предложение – использование газа в качестве сырья при выработке электрической и тепловой энергии. Также необходимо активизировать внедрение наилучших технологий по фильтрации угля», - озвучил сенатор Адильбеков.

В свою очередь, сенатор Суиндык Алдашев озвучил опасения по поводу того, что энергетическая сфера в ближайшие годы может превратиться в дефицитную.

«Так по прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4 - 5,2 млрд КВт часов. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан – аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%. При этом Казахстан до сих пор остается одним из самых энергоёмких государств в мире. Стоит отметить, что проблема энергодефицита усугубляется на фоне отсутствия Стратегии по развитию энергетики», - отметил сенатор Алдашев.

Кроме того, депутаты считают, что в сфере электроэнергетики ряд компаний аффилированы между собой, что в свою очередь создает доминирование олигополии и непрозрачности процедур.

«Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики и речи быть не может», - сказал Суиндык Алдашев.

По итогам работы круглого стола будут выработаны рекомендации, в которые войдут предложенные меры по решению проблемных вопросов в сфере электроэнергетики.