Проблемы участковых инспекторов выслушал начальник ДП Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Начальник ДП Карагандинской области встретился со старшими участковыми инспекторами УП города Караганды. Ерлан Файзуллин напомнил стражам порядка о реформе местной полицейской службы и запуске нового приложения «102», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин провел встречу со старшими участковыми инспекторами, в которой также участвовали начальник УП города Караганды Думан Кожахметов и руководители территориальный подразделений.

«Работе участковых инспекторов особое внимание уделил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Также на коллегии МВД РК отмечено, что ключевая роль в реформе местной полицейской службы отводится участковым, являющимися основным звеном в сфере профилактики правонарушений. Важно, чтобы вы понимали важность и сущность стоящих перед вами задач», - сказал Ерлан Файзуллин.

Он подчеркнул, что именно участковые находятся в постоянном контакте с жителями города. При этом начальник департамента напомнил, с 1 февраля МВД республики представило приложение «102». Оно предназначено для граждан, оказавшихся в экстремальных ситуациях или ставших очевидцами таких происшествий. С помощью кнопки SOS они смогут оперативно связаться с центром оперативного управления через видеозвонок с отображением своей геолокации. Пройдя регистрацию в приложении, граждане также могут отправить в адрес правоохранителей текстовое обращение с возможностью прикрепить фото-видеоматериалы.

«Вы должны рассказывать людям об этом приложении, объяснить – у них появится возможность по любому факту правонарушения оперативно обратиться в полицию», - отметил Ерлан Файзуллин.

Также он просил акцентировать внимание на выявление фактов домашнего насилия, знание законодательных актов, учетно-регистрационную дисциплину, раскрываемость преступлений, взаимодействие с другими службами.

«Участковый в одном лице и оперативник, и следователь, и дознаватель. Этот год объявлен министром МВД годом профилактики, поэтому на участковых ложится особая ответственность, и к ней они должны быть готовыми», - говорит начальник департамента.

Также он выслушал проблемы, с которыми участковые сталкиваются на своих территориях.

Так, в Кировском и Юго-Восточном отделах полиции есть опорные пункты, насчитывающие десять участковых. Они обслуживают большую часть территории отделов, но при этом в их распоряжении всего одна служебная машина.

«Думаю, у нас есть возможность добавить еще по одной единице транспорта. Что касается Юго-Восточного отдела полиции, то в этом году в бюджете города предусмотрены средства на ремонт существующих там опорных пунктов и дополнительное строительство пяти модульных пунктов. Все они будут оснащены новыми видами связи. Причем, соответствующие решения будут приняты по всем вопросам, которые вы сегодня поднимали», - сообщил Ерлан Файзуллин.



