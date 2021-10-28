Проблемы трансграничных рек обсуждает казахстанско-российская комиссия в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов проходит в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, Казахстан и Россия имеют множество общих водотоков – трансграничных рек, таких как Жайык (Урал), Ертис, Есиль, Тобыл, Илек, Кигаш, Караозен и Сарыозен (Большой и Малый Узени).

В текущем году на заседании Совместной Комиссии особое внимание будет уделено проблемам бассейна реки Жайык, а также реализации Единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек.

«Около половины всех поверхностных стоков приходят нам из-за пределов. Мы тесно сотрудничаем с нашими сопредельными странами. С Российской Федерацией мы сотрудничаем по шести трансграничным бассейном. Самый крупный - Жайык в нашей стороне, в российской стороне - Урал, также сотрудничаем по бассейнам таких рек, как Иртыш, Сарыозен, Караозен, Кигаш, Тобол, Есиль. Раз в год комиссия проводит совместное заседание. По шести бассейнам есть свои рабочие группы, где представлены казахстанские и российские представители. Самый главный вопрос - вопрос реки Жайык», - отметил вице-министр Серик Кожаниязов журналистам.

По словам Серика Кожаниязова, в ходе заседания будут обсуждаться вопросы касательно эффективности тех мер, которые реализуют стороны. В ходе заседания совместной комиссии заслушиваются отчеты руководителей рабочих групп по всем бассейнам трансграничных рек между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

«У нас есть реки Караозен, Сарыозен, которые в РФ называются Большой и Малый Узени. За последние шесть лет стока по Узеням нет. Поэтому мы сделали единое методическое пособие по подсчету, составлению водохозяйственного баланса. На сегодняшней комиссии мы будем решать этот вопрос. Есть общее понимание, что нам совместными усилиями нужно проводить исследования между Россией и Казахстаном», - отметил вице-министр.

Также спикер напомнил о поручениях Глав государств, озвученных во время недавнего форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин в своих выступлениях отметили вопросы водной безопасности и дали нам поручения. Сейчас эти поручения формулируются», - сказал С. Кожаниязов.

Отметим, что водные отношения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией регулируются на основе Соглашения между Правительством РК и Правительством РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года.