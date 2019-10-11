Проблемы содержания многоэтажек обсуждали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Возможности городских КСК по наведению порядка на прилегающих территориях, чердаках и подвалах обсуждали на общественном совете в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 1084 многоквартирных жилых домов действующие формы управления есть в 604, в 345 – старшие по дому, 137 и вовсе являются бесхозными. Руководитель отдела жилищных отношений Ерлан Кайрбеков говорит, что земельный участок придомовой территории принадлежит всем участникам кондоминиума.

«Орган управления обязан принимать меры по санитарному состоянию земельного участка, принадлежащего им для обслуживания жилого дома. Объем уборочных работ определяется имеющимися данными по земельному участку. С начала года местные исполнительные органы совместно с полицейской службой провели 46 целевых рейдов. Председателям КСК и старшим по дому вручили 976 уведомлений», - сказал Е. Кайрбеков.

Весной контролируют очистку крыш от сосулек и наледи, летом – санитарную очистку прилегающих территорий от мусора.

«В результате по административной статье «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений» привлекли к ответственности более 2 тыс. человек, выписали штрафов на 2,6 млн тенге», - сообщил Е. Кайрбеков.

Директор филиала «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Сергей Худяков заметил, что возможности КСК по наведению порядка во дворе, подвале и на чердаке определяются решением собственников кондоминиума и финансовыми возможностями.

«Требования были всегда. Но никогда не выполнялись из-за недостатка финансирования. Делается только самое необходимое. И виноват в этом не председатель КСК. Он бы рад сделать все, что от него требуется, если бы были деньги. Зимой было несколько штрафов за сосульки. Один раз снять сосульки с крыши дома стоит минимум 15 тыс. тенге. В бюджете КСК этих денег нет. Весной они нарастают каждые 3 дня. Для обеспечения безопасности нужно проводить большую разъяснительную работу, чтобы люди дали деньги председателю КСК», - уверен С. Худяков.

Он считает, что необходимо «установить нормальную стоимость содержания государственного жилья». Тогда весь частный жилой фонд будет ориентироваться на эти цифры.