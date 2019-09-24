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Проблемы соблюдения международных соглашений и договоренностей отметил председатель Госдумы РФ

24 Сентября 2019 11:47
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Проблемы соблюдения международных соглашений и договоренностей отметил председатель Госдумы РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин призвал мировых парламентариев не отмалчиваться и активно реагировать на угрозы глобальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Зачастую мы просто уходим от разговора о проблемах»,- сказал Вячеслав Володин, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Он также подчеркнул, что сегодня существуют проблемы созданных ранее международных институтов, а также в соблюдении международных соглашений и договоренностей.

Председатель Государственной думы РФ добавил, что сегодня игнорируются такие мировые институты, как ООН.

«Ее игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также указал, что сейчас не соблюдаются правила ВТО. «Торговые войны развязаны в отношении Китая, России, Турции, Ирана. От санкций страдают государства, входящие в Европейский союз», — сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы добавил, что ни одна межпарламентская организация не потребовала прекратить нарушения принятых ранее международных договоренностей.


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Ключевые слова: Мажилис, Россия,
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Автор:

Серик Сабеков

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