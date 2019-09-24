Проблемы соблюдения международных соглашений и договоренностей отметил председатель Госдумы РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин призвал мировых парламентариев не отмалчиваться и активно реагировать на угрозы глобальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Зачастую мы просто уходим от разговора о проблемах»,- сказал Вячеслав Володин, выступая на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему: «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» в Нур-Султане.

Он также подчеркнул, что сегодня существуют проблемы созданных ранее международных институтов, а также в соблюдении международных соглашений и договоренностей.

Председатель Государственной думы РФ добавил, что сегодня игнорируются такие мировые институты, как ООН.

«Ее игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также указал, что сейчас не соблюдаются правила ВТО. «Торговые войны развязаны в отношении Китая, России, Турции, Ирана. От санкций страдают государства, входящие в Европейский союз», — сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы добавил, что ни одна межпарламентская организация не потребовала прекратить нарушения принятых ранее международных договоренностей.