Проблемы системы среднего образования обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел расширенное совещание актива Управления образования с участием директоров среднеобразовательных учреждений, специальных школ-интернатов, а также представителей НПО, занимающихся в этой сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в Алматы функционируют 289 школ, из них 207 государственных и 82 частные. Контингент обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличился на 12 тыс. и составил 303 тыс. Вместе с тем за год сеть частных школ увеличилась на 11. Для дальнейшего снижения дефицита мест в рамках Программы по форсированному строительству объектов образования ведется строительство восьми государственных школ на 12 600 мест и 17 новых корпусов к действующим школам на 8263 места. Всего до конца года откроется 31 объект образования порядка на 16 тыс. мест.

В 166 школах созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями (80%), в 2020 году было 157 школ, в 2019-м - 135 школ.

С учетом пандемии в школах приняты меры по обеспечению безопасности учебного процесса. В школах работают свыше 21 тыс. учителей, более 18 тыс. - работники государственных школ. Отмечается, что все сотрудники государственных организаций образования вакцинированы на 100%, за исключением имеющих медицинский отвод.

Наряду с этим все школы являются участниками проекта Ashyq (установлены QR-системы контроля входа), обеспечены необходимым объемом дезинфицирующих и антисептических средств.

Соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования по замеру температуры, режиму кварцевания и проветривания.

Вместе с тем во всех школах ведется информационная работа по предупреждению рисков заражения и проводятся классные часы по разъяснению школьникам мер предосторожности.

На совещании рассмотрена работа восьми специальных учреждений – коррекционных интернатов, основной целью которых является помощь в социальной адаптации ребенка и его последующая интеграция в социуме. Коррекционная поддержка оказывается дефектологами, логопедами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, психологами и социальными педагогами. Все организации обеспечены специальными учебными программами и учебниками в полном объеме, оснащены интерактивными досками, мастерскими, сенсорными и игровыми кабинетами. Укреплена материально-техническая база интернатов: акиматом приобретены и переданы интернатам 1129 ноутбуков и 331 планшет. Для каждого ребенка разработана программа развития с учетом его психофизиологических особенностей.

На заседании также рассмотрена работа по защите прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, функционируют специализированный комплекс «Жанұя», Центр адаптации и поддержки выпускников социальных учреждений «Жастар үйі», ГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», а также организации здравоохранения (дом ребенка).

В Алматы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не достигшим 29 лет, потерявшим родителей до совершеннолетия, предоставлено 17 квартир. Среди выпускников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, двое сдали документы на обучение в вуз, 32 - поступили в колледж.

На фоне продолжающейся осложненной эпидемиологической ситуации подняты вопросы проведения в школах профилактического медицинского осмотра, строгого соблюдения санитарных норм, а также разъяснения вопросов вакцинации против гриппа и планов по добровольной вакцинации против COVID-19.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров обозначил направления, по которым необходимо усилить работу: по организации учебного процесса, качественного питания в школах и подушевому финансированию, недопущению привлечения педагогов к видам работ, не связанным с их профессиональными обязанностями, несвойственным функциям педагогов, обеспечению безопасности в школах и санэпидемиологического режима, организации инклюзивного обучения и работе детских социальных учреждений.