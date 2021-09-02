Проблемы школьных психологов потребовала решить сенатор Дана Нуржигитова

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Необходимо уделять особое внимание психологическому состоянию школьников особенно в период пандемии. В этом вопросе обойтись без поддержки профессиональных педагогов-психологов – невозможно. Такое мнение высказала сегодня сенатор Дана Нуржигитова в своем депутатском запросе, адресованном на имя министра образования и науки страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

« Нынешняя ситуация такова: уровень организации работы психологов в школах и качество этой работы в каждом регионе разные. Словом, системы нет. Отсутствует также последовательность в определении статуса, места психологов в системе образования, методов, задач, целей работы психологической службы. Ведь в соответствии с законом «Об образовании» эта работа возложена на местные органы власти «, - сказала сенатор.

Еще одна проблема – повышение квалификации школьных психологов. Оплачивать прохождение соответствующих курсов психологи вынуждены из своего кармана, бюджетные деньги для этого не выделяются. Сенатор уверена, что проблема эта теперь должна быть решена, учитывая, что накануне в своём Послании остановился на этой проблеме и Президент страны.