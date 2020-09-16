Проблемы сельской инфраструктуры подняли карагандинские коммунисты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Актив Карагандинского областного партийного комитета Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) провел выездное заседание в поселке городского типа Актау, расположенного на территории Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Во встрече с коммунистами приняли участие представители местной исполнительной власти и жители поселка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 90-х годов в посёлке Актау действовали цементный завод, являвшийся градообразующим предприятием, а также щебеночный и шиферный. Инфраструктура мало отличалась от городской: три общеобразовательные и одна музыкальная школа, шесть детских садов, техникум, два кинотеатра, больница, роддом и другие социально-бытовые объекты. С закрытием завода ситуация в корне изменилась: пустующие дома, разбитые дороги.

Самой острой проблемой поселка стало отсутствие чистой питьевой воды. Люди вынуждены возить воду из колонок. Не стало и поливной воды, поэтому разводить огород или развивать домашнее подворье практически невозможно. Программа «Ак булак» обошла посёлок Актау стороной.

Чтобы решить проблему с водоснабжением, актив Карагандинского обкома, начиная с 2011 года, отправлял письма и обращения в акиматы области, Караганды, Темиртау и Актау.

«Проектно-сметная документация готовилась около трех лет. Местные исполнительные органы давали обещания, последний срок подачи воды в населенный пункт был назначен на август. Но уже середина сентября, а воды все еще нет. Хотя трубы проложили. Правда, выдержат ли пластиковые трубы, проложенные на глубине двух метров, тяжесть верхнего грунта, неизвестно. Коммуникации не изолированы, нет подложки и защитных плит», - говорят автивисты партии.

За 30 лет в Актау сменилось девять акимов. В настоящее время эту должность занимает Алтынбек Есмурзаев. Он заверил, что до конца сентября водоснабжение будет функционировать. Жителей поселка волнуют также проблемы уличного освещения, уборки мусора, очистки переполненных септиков частных домов, замены электрических столбов, слабого интернета. Алтынбек Атабекович пообещал, что все поднятые вопросы обязательно найдут свое решение. Уже ведутся работы по восстановлению уличного освещения и вывозу мусора. Постепенно будут осуществляться и остальные меры по улучшению инфраструктуры поселка.

Жители Актау, пришедшие на встречу, выразили благодарность Карагандинскому обкому КНПК за то, что обратили внимание на имеющиеся нерешенные вопросы и активно участвовали в их решении, привлекая органы исполнительной власти. Также благодаря коммунистам был организован живой разговор с акимом поселка, который до этого не проводил подобные встречи.