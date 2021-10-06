Проблемы с теплоснабжением в Кокшетау разъяснили в областном центре

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как начался отопительный сезон в Кокшетау, на прошедшем брифинге рассказала советник акима областного центра Жанна Абдрахманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по подготовке к отопительному сезону тепловых сетей летом 2021 года были произведены гидравлические испытания для определения плотности и прочности трубопровода, выполнена замена магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ревизия и ремонт технологического и электрического оборудования насосных станций, ревизия и ремонт 6698 единиц запорной арматуры.

Отопительный сезон 2021-2022 года в Кокшетау стартовал 22 сентября. На котельных РК-1 и РК-2 в работе, по словам Жанны Абдрахмановой, три котлоагрегата (один паровой и два водогрейных котла). Температура теплоносителя 64 градуса на подающем трубопроводе и 47 градусов на обратном трубопроводе. По графику требуется 63 градуса на подающем трубопроводе и 43 градуса на обратном трубопроводе.

«На 5 октября запас мазута в Кокшетау составляет 108,1 тонн. С начала сезона израсходовано 170,4 тонн мазута. Всего для нормальной работы предприятия требуется на отопительный сезон 2021-2022 года - 12 000 тонн мазута, пока предприятию выделено только 4 353 тонн. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных 8000 тонн социального мазута. На предстоящий отопительный сезон требуется также 369,7 тысяч тонн угля, в том числе 354 900 тонн экибастузского угля и 14 800 тонн майкубинского и шубаркольского угля. На сегодня запас угля составляет - 46415,2 тонн. Израсходовано на выработку тепла 9700 тонн угля», - отметила Ж. Абдрахманова.

По информации спикера, по локальным котельным в селе Красный Яр и поселке Застанционный работа ведется в штатном режиме. Жалоб с начала отопительного сезона не наблюдалось.

«В связи с увеличением количества потребителей тепла, а также для улучшения качества теплоснабжения Администрацией города было принято решение осуществить строительство и реконструкцию тепломагистрали на участке от НПС-2 до ТК 2-5 протяженностью 743 метра. Заказчиком выступил ГУ «Отдел строительства Кокшетау». По итогам открытого конкурса государственных закупок, проведенных заказчиком для проведения строительно-монтажных работ, определен победитель - ТОО «Аскади». 14 июня Отделом строительства города был заключен договор с данной подрядной организацией. Согласно правилам о проведении государственных закупок, оплата денежных средств подрядной организации производится по мере выполнения работ и сдачи актов. В соответствии с правилами после заключения договора заказчиком 25 июня был своевременно выплачен аванс в размере 30% от стоимости проекта. Отмечу, что на сегодняшний день освоена сумма свыше 1 млрд тенге», - пояснила Ж. Абдрахманова.

В целом подключение объектов города к теплоснабжению идет от тепломагистрали ТМ-1, а магистраль, на которой проводятся работы, является вспомогательной.

Строительно-монтажные работы подрядной организацией были начаты в августе из-за того, что трубы диаметром на 1000 можно было изготовить в течение двух месяцев только в России по специальному заказу. После заключения договора Подрядная организация оформила заявку на изготовление, и необходимый материал поступил только в августе.

«В связи с многочисленными жалобами горожан, поступавшими через социальные сети, на некомфортную температуру в домах, что было связано с погодными условиями, администрацией города было принято решение о начале отопительного сезона с 22 сентября. В связи с этим работы по сдаче объекта производятся в сжатые сроки. Для ускорения темпов работы акиматом города были привлечены дополнительные человеческие ресурсы, в результате чего удалось ускорить процессы выполнения работ. На данный момент теплотрасса запущена. При прокладке подающего трубопровода под железной дорогой из-за существующих коммуникаций возникли определенные технические сложности, однако на сегодняшний день работы завершены. Предприятием проводятся пуско-наладочные работы по внутренней системе отопления и регулировка подачи теплоснабжения», - отметила Ж. Абдрахманова.

На сегодняшний день в Кокшетау подключены все объекты социальной инфраструктуры. Теплоноситель, согласно границе балансовой принадлежности, доведен до всех 912 многоэтажных жилых домов города, а также частного сектора. Однако некоторые горожане все еще продолжают жаловаться на отсутствие тепла в их квартирах.

Ранее главный инженер ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» Данияр Акыбаев и начальник службы оперативного управления «Кокшетау Жылу» Валерий Менгулов объяснили, почему в некоторые дома города Кокшетау все еще не подано тепло.