21 Сентября 2022, 16:01

Проблемы с получением инвалидности у людей с сахарным диабетом отмечают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы людей больных сахарным диабетом поднял депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный депутатский запрос касается людей больных сахарным диабетом, которые столкнулись с проблемами при прохождении медико-социальной экспертизы для установления той или иной группы инвалидности, которые связаны с введенным новым регламентом», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат продолжил, что 20 апреля 2020 года был опубликован приказ министра труда и социальной защиты населения РК 143, «О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года 44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы».

«С введением в действие данного приказа повсеместно, по всей стране участилось количество случаев, когда гражданам РК, больных с сахарным диабетом первого типа, при достижении совершеннолетия и прохождения в этой связи медико-социальной экспертизы (МСЭ) отказывают в установлении статуса инвалид», - сообщил Магеррам Магеррамов.

Также в новой редакции приказа Министерства здравоохранения РК РК 44, по словам мажилисмена, присутствуют вопиющие несоответствия между установлением статуса инвалид для несовершеннолетних и взрослых людей. В то время, как для категории несовершеннолетних граждан, в приложении 4 данного приказа 44 Министерства здравоохранения РК, достаточно подробно расписаны условия установления той или иной группы инвалидности в зависимости от срока установления инвалидности, наличия диагноза, а также наличия и степени осложнений, в отношении взрослых людей, живущих с сахарным диабетом первого типа, такие уточнения сделаны крайне поверхностно.

Таким образом, Министерство труда и социальной защиты РК продемонстрировало нарушение Статьи 14 Конституции РК и подвергло взрослое население страны, живущее с сахарным диабетом дискриминации по возрасту.

«Следует напомнить, что сахарный диабет первого типа является хроническим заболеванием, и на текущем развитии медицины заболевание неизлечимо, т.е. является нарушением здоровья со стойкими расстройствами функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности, и в связи с этим с необходимостью осуществления мер социальной защиты. Меры социальной защиты людей, живущих с этим диагнозом крайне необходимы, поскольку взрослые люди с этим диагнозом очень ограничены в выборе как профессии, так и места работы, в силу специфики заболевания, а также целого ряда отраслей и профессий в которых им законодательно запрещено работать. Кроме этого, лишение социального статуса «лицо с инвалидностью» автоматически лишает многих социальных льгот, которые жизненно необходимы, например, право на получение квоты для получения образования», - добавил Магеррам Магеррамов.

В этой связи депутаты предлагают Правительству РК рассмотреть вопрос по изменению в действующих правилах проведения медико-социальной экспертизы перечень заболеваний и дефектов, при которых устанавливается инвалидность.

Фото: www.parlam.kz