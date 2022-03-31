АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Проблемы с отоплением, очисткой воды и подачей электроэнергии обсудили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ерлан Назаров рассказал о проблемах с отоплением, очисткой воды и подачей электроэнергии населению. Разговор также шёл о подготовке к следующему отопительному сезону.

«В этом году работы по подготовке к новому отопительному сезону начнутся уже весной. Уже выделено 2,5 млрд тенге из собственных средств компаний-услугодателей, утвержден план предстоящих работ. В соответствии с этим планом планируется проведение ремонтных работ на 13,2 километрах теплосетей, 800 метрах сетей водоснабжения и канализации, 674,9 километрах электролиний. Ремонт пройдёт на тепловых агрегатах №2,9,11 и турбоагрегатах №5,9 АО «Атырауский теплоэлектроцентраль»,-рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ерлан Назаров.

Он добавил, что ушедшая зима выявила немало проблем.

«В настоящее время 15 водоочистных сооружений в Махамбетском районе находятся в неудовлетворительном состоянии. С момента сдачи их в эксплуатацию в 2011-2015 годах не проводились текущие ремонтные работы. Водяные насосы, водоочистительные фильтры пришли в негодность. Помимо этого устарели и основные установки, что не дает возможности для полноценного обеспечения жителей водой»,- рассказал Ерлан Назаров.

На совещании были заслушаны отчеты о положение дел в городе Атырау, Махамбетском, Исатайском, Курмангазинском районах. Так, в начале марта в результате отключения электричества 23 населенных пункта Курмангазинского района остались без света.

Исполняющая обязанности акима района Гульнар Хасанова заявила, что на сегодня подача свет полностью восстановлена и вопрос находится под строгим контролем.

«Необходимо завершить отопительный сезон в соответствии с планом и начать подготовительные работы к предстоящему. Для того, чтобы не повторилась ситуация с отключением света, как в Курмангазинском районе в марте, поручаю провести проверку и доложить мне»,-сказал глава региона, подводя итоги совещания.