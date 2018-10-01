Проблемы с обеспечением лекарств объяснил глава Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, каким образом будут решать проблему с обеспечением казахстанцев лекарствами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из наиболее острых проблем является соблюдение прав граждан на лекарственное обеспечение. Мы проанализировали все жалобы, а их более трех тысяч», - заявил министр, выступая на заседании Правительства и докладывая о мерах повышения качества медицинской помощи населению в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық».

По его словам, самой главной причиной срывов является неэффективная система планирования закупа лекарственных средств, непрозрачность процедур лекарственного обеспечения.

«Выявлены неиспользованные остатки лекарственных средств за 2016-2017 годы в 11 регионах на общую сумму 4,3 млрд тенге», - пояснил он.

Как сказал министр, отмечается неправильное планирование заявок на лекарственные средства.

«В трех областях отказались от заявленных объемов: Кызылординской на сумму 600 млн тенге, Южно-Казахстанской - 500 млн тенге, Карагандинской - 400 млн тенге», - подчеркнул он.

Елжан Биртанов сообщил, что меры по лекарственному обеспечению граждан, предусмотренные госпрограммой, обеспечат персонализированный электронный учет выдачи всех бесплатных лекарств, а также автоматизацию системы планирования лекарственного обеспечения.

«В соответствие с поручением Главы государства разработана и планируется запуск системы регулирования цен на все лекарства с 2019 года и внедрение пилотной системы отслеживания лекарств. К 2020 году будет обеспечен полный переход на электронный отпуск рецептурных препаратов через информационную систему лекарственного обеспечения», - заключил он.