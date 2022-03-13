Проблемы с логистикой, обеспеченность продуктами и ослабление карантина – обзор событий в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об основных событиях, главных и волнующих темах минувшей недели - в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Повестку событий сейчас так или иначе формирует российско-украинский конфликт и связанные с ним антироссийские санкции, которые косвенно могут оказать негативное воздействие на экономику нашей страны.

На прошлой неделе практически ежедневно проходили заседания оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова. Обсуждали вопросы, поступающие от предпринимателей. Казахстанское бизнес-сообщество обеспокоено ситуацией с перевозками грузов. Председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Н. Сауранбаев рассказал, что экспорт осуществляется в штатном режиме, нет барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно. Для бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты Баку, Батуми и Поти). Есть потенциал использования портов Актау и Курык, загруженные всего на 23%.

Сообщил на минувшей неделе А.Смаилов и об основных результатах программы индустриализации. Он отметил существенные изменения в развитии обрабатывающей промышленности, создание новых секторов высокотехнологичной экономики. В том числе железнодорожное машиностроение, фармацевтика и нефтехимия, автомобилестроение и нефтегазохимическое машиностроение. Премьер-Министр РК добавил, что поставлены задачи по запуску новых проектов в отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Карты индустриализации, Карты поддержки предпринимательства, крупных инвестиционных проектов.

По информации А.Смаилова, в Казахстане разрабатывается Единая карта приоритетных товаров и услуг, которая представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в нашей стране, и создается Национальная товаропроводящая система, нацеленная на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечение благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей. Планируется создание сети оптово-распределительных центров.

В то же время Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило о том, что на системной основе проводит мониторинг обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами. По данным ведомства, запасы имеются и пополняются, производство продуктов питания не прекращается, достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров. Республика в полной мере способна обеспечить потребность внутреннего рыка в зерне за счет собственного производства.

В Министерстве торговли и интеграции заявили, что в Стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трех месяцев. Проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Обусловлено оно тем, что текущий уровень ставки уже отражает реакцию Национального банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки.

В субботу, 12 марта, Нацбанк сообщил о расширении спреда между курсом покупки и курсом продажи наличной иностранной валюты. Предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года.

Одной из обсуждаемых тем был поток трудовых мигрантов, которые якобы едут в Казахстан из соседней России. На самом деле массовости нет. Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал, что 70 тысяч наших граждан работают в Российской Федерации и около 20 тысяч граждан России работают у нас. Он добавил, что никаких ограничительных мер в связи со сложной геополитической ситуацией на рынке труда в рамках Евразийского экономического союза не предпринимаются. При этом казахстанская сторона будет проводить мониторинг и принимать меры для повышения казахстанского содержания в кадрах.

Министерство национальной экономики представило на прошлой неделе программу повышения доходов населения. В ней определены следующие приоритеты: рабочая молодежь; трудоустройство отдельных категорий социально-уязвимых слоев населения; достойная заработная плата бюджетным работникам; устранение дисбалансов в трудовых доходах; стимулирование развития эффективной занятости в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности; стимулирование роста предпринимательских доходов; защита покупательной способности доходов. Алихан Смаилов добавил, что особое значение в рамках программы придается защите покупательной способности доходов.

Вся страна внимательно следила за эвакуацией наших граждан из Украины. Прибыл уже четвертый репатриационный рейс со 155 пассажирами из Катовице. Всего казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 731 гражданину РК. По оперативным данным на 11 марта, выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам.

На минувшей неделе пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Глава государства дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны.

Наша страна приняла решение оказать гуманитарную помощь Украине. Туда через соседние государства, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине, отправится груз весом 82 тонны, состоящий из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью свыше 2,2 млн долларов.

Одним из важных событий стало подписание Главой государства Указа «О проведении встреч акимов с населением» с целью дальнейшей демократизации общества, информирования населения о проводимых в стране реформах, повышения прозрачности, ответственности, подотчетности местных исполнительных органов.

В Мажилисе одобрили законопроект, направленный на профилактику кибербуллинга. Проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Продолжается расследование январских событий. В суды Алматы поступило 82 уголовных дела. По 41 вынесены приговоры, еще 41 - на стадии рассмотрения. Большинство виновных приговорены к срокам от 2 до 4 лет ограничения свободы с принудительными работами в размере 100 часов. Многие их них являются молодыми людьми, безработными.

В Комитете национальной безопасности РК на прошлой неделе сообщили, что продолжается расследование уголовного дела по подозрению Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. В ходе следствия в действиях Масимова установили признаки коррупции.

Коронавирусные новости в свете последних событий в мире ушли на второй план. Тем не менее, вирус остается с нами, хотя и поражает уже меньшее количество людей. За минувшую неделю ежесуточное число инфицированных не превышало 150 человек. Казахстан по распространению коронавируса находится в «зеленой» зоне.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что принят ряд послаблений. В частности, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах отменяются обязательное использование мобильного приложения «Ashyq», требования к соблюдению социальной дистанции, обязательная термометрия. Отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска, обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом. Снято ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.