Проблемы с инфраструктурой 28-ми дачных массивов в Таразе будут решаться поэтапно - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с жителями окраинных массивов Тараза Кумшагал, Шолдала, Колтоган, Жидели, Шанырак, Кызылабад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что благодаря диалогу с населением выявляются проблемные вопросы, которые требуют незамедлительного решения.

«Главный принцип концепции «слышащего государства», инициированной Главой государства, – местные власти должны работать в интересах граждан. Наша главная задача – укреплять взаимодействие госорганов с населением, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны и неустанному труду жамбылцев успешно реализуются госпрограммы, укрепляется экономика региона, создаются новые рабочие места.

«По итогам 2021 года обеспечен рост по всем основным показателям социально-экономического развития. Социальные проблемы находят свое решение, вовремя выплачиваются социальные выплаты. Благодаря общим усилиям удалось достичь хороших результатов, сделано немало. Теперь важно не сбавлять набранных темпов», - обратился к жителям Бердибек Сапарбаев.

Говоря о проблемах, связанных с инфраструктурой 28-ми дачных массивов, аким области отметил, что проблемы будут решаться поэтапно.

«Большинство обращений жителей касается вопросов обеспечения жильем. Сейчас в очереди за жильем стоят более 20 тысяч горожан. В прошлом 2021 году в областном центре очередникам вручили ключи от более 2 000 квартир. Жилые дома строятся не только за счет бюджетных средств. Привлекаются также частные спонсоры. Но, прежде чем строить дома, необходимо подвести инженерную инфраструктуру», - сказал аким области.

Бердибек Сапарбаев сообщил, что такие проекты, которые реализуются на региональном уровне - «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту» - будут продолжены и в этом году.

В ходе встречи был заслушан отчет акима города Тараза Ержана Жилкибаева о проделанной работе за 2021 год. Градоначальник рассказал также о планах на 2022 год.

В территориальном округе №11, куда входят 28 дачных массивов, имеется всего шесть школ. В минувшем году в школах № 19 и 5 появились новые модифицированные кабинеты. За счет средств фонда всеобщего обязательного среднего образования финансовая помощь оказана 2 073 учащимся. Бесплатным горячим питанием обеспечено 2 260 детей.

​В рамках «100 проектов» реализован 31 проект, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса. В округе открыто шесть объектов предпринимательства, создано 6 новых рабочих мест. Рядом с магазином «Алма» в микрорайоне Шолдала открылся социальный магазин, где цены на социально значимые продовольственные товары ниже среднерыночных на 10 - 20 процентов.

В этом году планируется построить спортплощадку для мини-футбола, мост через железную дорогу. На реализацию проектов водоснабжения шести микрорайонов и 28-ми дачных массивов будет выделено 2,2 млрд тенге, работы начнутся в ближайшее время. Планируется до конца 2022 года отремонтировать улицы в массиве Кумшагал. Во всех жилых массивах будет благоустроено восемь придомовых территорий. В массивах Шолдала и Кумшагал планируется установить уличное освещение, рассказал Ержан Жилкибаев.

После отчета встреча продолжилась в формате диалога. Жители поднимали вопросы и личного характера, и проблемы своего массива. Просили построить физкультурно-оздоровительный комплекс и Дом культуры.

«В области каждый год строятся 10 - 15 таких объектов. Работа в этом направлении будет продолжена. Необходимо использовать готовые типовые проекты», - потребовал аким области.

Горожане также просили построить детский сад, поликлинику, зону отдыха, установить автобусные остановки, жаловались на бродячих собак, интересовались решением инфраструктурных проблем.

Аким области дал поручение Ержану Жилкибаеву изучить все вопросы совместно с профильными управлениями и принять меры по комплексному решению проблем.

Глава региона заверил жителей, что ни одно обращение не останется без внимания.

«По всем озвученным вопросам городскому акимату необходимо разработать план, где четко будут прописаны даты и ответственные лица. Этот план должен быть размещен в свободном доступе, чтобы жители в любое время смогли его посмотреть», - резюмировал аким области.