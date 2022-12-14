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Проблемы с банковскими задолженностями есть у 7,8 млн казахстанцев

14 Декабря 2022, 14:21
Проблемы с банковскими задолженностями есть у 7,8 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами есть у 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса Парламента РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал ситуацию с погрязшими в долгах казахстанцами. Он не стал отрицать взаимосвязь закредитованности населения с обнищанием и нехваткой средств на минимальные потребности.

«В целом экономическая ситуация такая. Здесь нечего скрывать. Кто свою болезнь скрывает, тот быстро умирает. Необходимо поднимать экономику, вести борьбу с инфляцией – это комплексный вопрос», - сказал он в кулуарах.

Также он отметил важность финансовой грамотности. По его мнению, родители должны прививать азы с малых лет, подобно тому, как учат считать сдачу в магазине, отправляя за хлебом.

«Мы не можем бороться только с последствиями, каждый человек должен уметь жить по средствам. От того, что он погрязнет в кредитах, его возможности не увеличатся», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Мажилис в первом чтении одобрил законопроект о банкротстве физических лиц. По словам Ерулан Жамаубаева, реализация закона приведет к снижению долговой нагрузки граждан, смягчению социальной напряженности и повышению финансовой грамотности, стимулированию выплат по долгам.


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