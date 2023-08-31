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Проблемы развития Костанайской области сенаторы обсудили с земляками

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Августа 2023, 16:23
Проблемы развития Костанайской области сенаторы обсудили с земляками Фото: senate.parlam.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития региона депутаты Сената Парламента РК Сергей Карплюк и Гауез Нурмухамбетов обсудили с жителями Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На встрече с жителями Камыстинского, Денисовского и Житикаринского районов особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются сельчане. В частности, речь шла о сложностях ведения личного подсобного хозяйства, обеспечения сел связью и интернетом, а также важности передачи госорганам функций технического надзора за строительством.

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Также парламентарии побывали в городе Лисаковске, где встретились с депутатами маслихата. Сенаторы рассказали об итогах законодательной деятельности палаты за прошлую сессию и высказались о приоритетах. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные с обеспечением молодежи жильем, поддержки социально-уязвимых слоев населения, увеличения заработной платы работников сферы ЖКХ и другие.

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Кроме того, депутаты посетили города Аркалык и Рудный, а также Джангельдинский и Амангельдинский районы. На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением населения качественной питьевой водой, реализацией инвестиционных проектов.

Сенаторы отметили, что такие встречи играют важную роль в обеспечении эффективного взаимодействия между законодательной и исполнительной властью в части решения актуальных проблем населения.

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