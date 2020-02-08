Проблемы подростковой преступности и пути ее решения обсудили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в академии творчества прошла расширенная коллегия управления образования по итогам работы за 2019 год. На коллегии руководитель управления образования Ляззат Уразбаева рассказала, как решить ситуацию с подростковой преступностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Л.Уразбаевой, несмотря на снижение уровня подростковой преступности в 2019 году на 10,3 процента, в регионе не уменьшились тяжкие виды преступлений.

«С применением холодного оружия в прошлом году подростками было совершено 2 убийства, 3 факта нанесения среднего вреда здоровью, 4 факта мошенничества, 37 грабежей. По городу Актобе подростковая преступность выросла на 6,4 процента. К примеру, 2 подростка из одной школы совместно совершили 5 преступлений. К уголовной ответственности были привлечены 11 студентов автодорожного колледжа, 5 студентов сельскохозяйственного, технологического колледжей, 4 студента строительно-монтажного колледжей. Среди районов области наибольшее число привлеченных к ответственности учащихся в Шалкарском и Мугалжарском районах – по 2 человека», - говорит Л.Уразбаева.

По мнению Л.Уразбаевой, в учебных заведениях ведется недостаточная воспитательная работа, нет обратной связи с родителями, не организован досуг школьников.

«В учебных заведениях ведется слабая профилактическая воспитательная работа, нет работы с родителями, не соблюдается внутренний распорядок учебных заведений. Во всех учебных заведениях введен запрет на ношение определенных предметов у учеников, но это не соблюдается. Недостаточно проводится работа по досугу детей. Для чего созданы попечительские советы и родительские комитеты, если дети совершают тяжкие преступления? Необходимо усилить связи между школой и родителями, усилить ответственность обеих сторон. Нужно организовать дежурство родителей в тех школах, где дети часто привлекались к уголовной ответственности, проводить мониторинг работ по профилактике преступности, обеспечить организацию досуга детей во время каникул. Необходимо анализировать причины и последствия каждого преступления, оказать психологическую помощь детям и родителям», - сказала Л.Уразбаева.