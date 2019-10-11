Проблемы перевозчиков в Рудном выслушал главный полицейский Костанайской области

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» начальник департамента Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов встретился с представителями предприятий пассажирских перевозок и выслушал проблемные вопросы в городе Рудном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Здесь глава полицейского ведомства провел прием граждан во фронт-офисе полиции и посетил крупное автопредприятие «Костанайский автовокзал». Это предприятие в Рудном имеет штат в 200 водителей автобусов, которые занимаются перевозками не только по области, но и за ее пределами.

Руководитель предприятия Ботагоз Бопатаева отметила, что на сегодняшний день в этой сфере 2 большие проблемы – незаконные перевозчики и качество техосмотра.

«Наше предприятие самое крупное - мы содержим 200 автобусов. В прошлом году закупили качественное оборудование для технического осмотра общественного транспорта. У нас может пройти техосмотр любой транспорт. Но мы столкнулись с тем, что сегодня эту услугу можно купить по WhatsApp, не проходя ничего. Многие получают лицензию, не имеют необходимого оборудования, не говоря уже о помещении, куда можно загнать автобус. При этом выдают талоны о пройденном техосмотре».

Ее выступление поддержали водители, которые пришли на встречу с начальником департамента. Б. Аймагамбетов осмотрел условия, созданные на предприятии, и отметил, что действительно здесь есть просторные смотровые ямы, специальное оборудование.

«Если пройти такой техосмотр, то многие проблемы будут сняты. Сегодня в стране произошло несколько крупных ДТП именно по этой причине, в них пострадали и погибли люди. Сегодня мы проработаем вопрос о механизмах проверок у всех водителей качественного прохождения осмотра технического состояния транспорта совместно с представителями транспортного контроля», - отметил генерал.

Еще одну проблему обозначили водители на встрече с руководителем департамента полиции – это нелегальные перевозчики.

Водитель автобуса с 46-летним водительским стажем Владимир Бублик отметил, что водители такси, которые занимаются перевозками, так же как и водители автобусов, обязаны проходить техосмотр 2 раза в год. 6 октября в Костанае загорелась машина такси, пострадал водитель. Зачастую в погоне за прибылью водители такси забывают о безопасности пассажиров.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда таксисты заходят на автовокзал и собирают пассажиров. Мы уже закрыли маршрут на поселок Качары как нерентабельный. В то же время за нашими автобусами постоянно проводится технический контроль», - продолжает водитель.

Начальник департамента полиции Бекет Аймагамбетов отметил, что эту проблему он слышит не впервые.

«Я проводил прием граждан в Костанайском районе, там также ко мне обратились перевозчики и высказали те же претензии. Местная полицейская служба организует проведение рейдов на предмет проверки обозначенных вопросов», - отметил генерал.

Бекет Аймагамбетов отметил, что в области за первый день ОПМ «Автобус» было выявлено 97 нарушений, совершенных водителями автобусов, в том числе 6 нарушений, связанных с техническим состоянием транспорта.