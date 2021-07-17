Проблемы пастбищ, воды и дорог обсудили акмолинцы на встрече с кандидатом от НДПП «Ауыл»

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Проблемные вопросы жителей села Волгодоновка Аршалынского района Акмолинской области были подняты на встрече кандидата в сельские акимы от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Бегендика Кабельдинова с жителями села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы НДПП «Ауыл», прошла встреча с населением в поддержку кандидата от партии в акимы села Волгодоновка Аршалынского района Акмолинской области Бегендика Кабельдинова.

«Нехватка пастбищных угодий является актуальным вопросом для жителей данного поселка. Руководство партии вместе с кандидатом ознакомились с текущим состоянием полей вокруг села и обсудили актуальные вопросы с местным населением», - отметили в пресс–службе.

Во встрече приняли участие заместитель председателя партии «Ауыл», ректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Кайрат Айтуганов, депутаты областных и районных маслихатов, активисты партии «Ауыл», которыми был проведен мониторинг исполнения поручения К.Токаева по возвращению пастбищ в населенные пункты. По словам Б. Кабельдинова, требования Главы государства пока, увы, не выполнены. Не удовлетворена даже половина потребностей пастбищ жителей села. Акимы имеют право забирать неэффективно используемые земли. Но пока движений в этом направлении нет. Если так будет продолжаться и дальше, то это может привести к тому, что нечем будет кормить скотину.

По мнению К. Айтуганова, животноводство должно быть организовано за счет освоения отдаленных территорий.

«Аналогичная проблема возникла в селе Азат Аккольского района Акмолинской области. Сейчас там создан потребительский кооператив для выпаса скота на высокопродуктивном удаленном пастбище с водоснабжением. Это одно из реальных решений. Б. Кабельдинов принимает непосредственное участие в этом проекте, т.к. он один из пропагандистов слияния 13 сел Аккольского района в один кооператив», - добавили в ведомстве.

Также с жителями села Волгодоновка была обсуждена проблема питьевой воды и дорог.