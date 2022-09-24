Проблемы окраин решают в Таразе
Как сообщили в пресс-службе акимата областного центра, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков встретился с жителями массива «Барысхан».
На встрече с горожанами обсуждали наболевшие проблемы, в числе которых отсутствие асфальтированных центральных дорог, некачественные водопроводные сети, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие общественного транспорта по выходным.
Глава города выслушал жителей массива и ответил на все вопросы.
По информации пресс-службы акимата города, планируется с 2023 по 2024 год заасфальтировать 16 улиц массива «Барысхан» за счет средств из республиканского бюджета.
В ближайшее время будет решена проблема с вывозом мусора.
Представители подрядной организации на встрече с жителями согласовали сроки вывоза мусора, удобные для жителей массива «Барысхан».
Жители массива жаловались на отсутствие в выходные дни 29-го автобусного маршрута, связывающего массив с центральной частью Тараза. Глава города поручил перевозчику пересмотреть график курсирования.
Острой проблемой в массиве «Барысхан» оказались частые порывы водопроводных труб. Подрядчик сообщил, что порывы происходят из-за заводского дефекта. Проведенная экспертиза показала наличие дефектов трубопроводной системы, подрядчику поручено исправить недочеты.
В ходе встречи обсудили также установку пешеходных переходов и дорожных знаков при въезде в этот жилой массив. Ответственным специалистам даны соответствующие поручения, уточнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось , несколько лет назад в черту города Тараза вошел ряд дачных массивов и поселков. С тех пор местные власти решают проблемы инфраструктуры, дорог, транспорта, обеспечения учебными и медицинскими учреждениями. Также правоохранительными органами решаются вопросы общественной безопасности и правопорядка.