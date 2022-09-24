Проблемы окраин решают в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Асфальтирование дорог, вывоз мусора, порывы водопроводных сетей - проблемы, волнующие жителей городских массивов на окраинах областного центра, обсуждаются в ходе встреч с местными властями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата областного центра, аким города Тараза Бахытжан Орынбеков встретился с жителями массива «Барысхан».

На встрече с горожанами обсуждали наболевшие проблемы, в числе которых отсутствие асфальтированных центральных дорог, некачественные водопроводные сети, несвоевременный вывоз мусора, отсутствие общественного транспорта по выходным.

Глава города выслушал жителей массива и ответил на все вопросы.

По информации пресс-службы акимата города, планируется с 2023 по 2024 год заасфальтировать 16 улиц массива «Барысхан» за счет средств из республиканского бюджета.

В ближайшее время будет решена проблема с вывозом мусора.

Представители подрядной организации на встрече с жителями согласовали сроки вывоза мусора, удобные для жителей массива «Барысхан».

Жители массива жаловались на отсутствие в выходные дни 29-го автобусного маршрута, связывающего массив с центральной частью Тараза. Глава города поручил перевозчику пересмотреть график курсирования.

Острой проблемой в массиве «Барысхан» оказались частые порывы водопроводных труб. Подрядчик сообщил, что порывы происходят из-за заводского дефекта. Проведенная экспертиза показала наличие дефектов трубопроводной системы, подрядчику поручено исправить недочеты.

В ходе встречи обсудили также установку пешеходных переходов и дорожных знаков при въезде в этот жилой массив. Ответственным специалистам даны соответствующие поручения, уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось , несколько лет назад в черту города Тараза вошел ряд дачных массивов и поселков. С тех пор местные власти решают проблемы инфраструктуры, дорог, транспорта, обеспечения учебными и медицинскими учреждениями. Также правоохранительными органами решаются вопросы общественной безопасности и правопорядка.