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    14:00, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Проблемы общественных советов назвал эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев озвучил проблемы в деятельности общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, есть ряд больших проблем, связанных с деятельностью общественных советов – в первую очередь, это сам состав членов общественных советов. Было очень много нареканий от общественников, о том, что руководители стремятся повлиять на процесс выбора состава, чтобы он был более комфортен для них, и «некомфортных» людей, которые могут задавать некомфортные вопросы, по их словам, стараются туда не включать», - сказал Рахим Ошакбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, этот аспект очень много обсуждался на республиканском уровне.

    «В итоге МИОР стало инициатором законопроекта по внесению дополнений в соответствующий закон, которые позволяют сделать выборы в состав общественных советов существенно более независимыми от желания и роли первых руководителей. Второй вопрос, который бы я назвал – это не очень высокая активность значительной части общественных советов в поднятии этих вопросов», - отметил спикер.

    «С одной стороны, возможно, это вопрос самой неактивности членов общественных советов, с другой стороны, возможно, нехватка освещения их деятельности. В рамках этого мы приветствуем инициативу МИОР по созданию единого портала kazkenes.kz как единой площадки для предоставления информации о деятельности всех общественных советов, создание которых предусмотрено нашим законодательством», - заключил Р. Ошакбаев.

    Теги:
    Общество МИОР
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