Проблемы наркотиков, ДТП и миграции обсудили в прокуратуре Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Актуальные проблемы наркотических веществ, дорожно-транспортных происшествий и миграции обсудили на заседании координационного совета в прокуратуре Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Говоря о противодействии распространению синтетических наркотиков и психотропных веществ, прокурор Жамбылской области Жаркын Кусаинов отметил, что наркомания и незаконный оборот наркотических средств оказывают всё более разрушительное воздействие на развитие общества, провоцируют рост преступности и насилия независимо от национальной принадлежности, социального положения, пола или религии.



«Сейчас всё большую популярность набирают так называемые синтетические наркотики, которым больше подвержена молодежь, - сказал Жаркын Кусаинов. - В этом году уполномоченными органами выявлены сайты, размещавшие рекламу, связанную с распространением синтетических наркотиков. Все они на сегодняшний день заблокированы. На постоянной основе организовываются мероприятия по удалению со стен домов и зданий города Тараза граффити-надписей, которые содержат кодовое слово и контактные номера драг-дилеров. Наш регион еще не столкнулся с серьезными проблемами употребления таких препаратов, то есть гибелью людей или иных тяжких последствий. И, пока до этого не дошло, необходимо ликвидировать данный вид преступности на стадии зарождения».



Глава надзорного ведомства пояснил, что в целях корректировки ситуации разработаны совместные мероприятия по взаимодействию между правоохранительными и специальными органами, а также иными заинтересованными органами и организациями.



Тема роста дорожно-транспортных происшествий в регионе также была поднята в ходе координационного совета, участники которого отметили, что, по данным международных экспертов, сегодня в ДТП погибает больше людей, чем от болезней сердца и природных катаклизмов.



В Казахстане за последние пять лет наблюдается рост погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Вызывает озабоченность и ситуация в Жамбылской области. За 2018 год и 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано более 1 300 ДТП, унесших жизни 145 человек. Увечья различной степени тяжести получили две тысячи человек. Эта статистика вывела нашу область в тройку лидеров по стране, отметил спикер.



Анализ причин аварийности показал, что на безопасность дорожного движения влияют такие факторы, как низкая материально-техническая оснащенность органов внутренних дел, увеличение аварийности вследствие высокого физического износа и неудовлетворительного технического состояния транспортных средств, ухудшение состояния существующей транспортной инфраструктуры.



Главным фактором возникновения ДТП остаётся низкая дисциплина водителей, подчеркнул выступавший. Именно по вине водителей совершается 99% всех аварий. Наиболее частыми нарушениями, приведшими к ДТП в 2019 году, явились нарушения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, вождение в состоянии опьянения. Ряд ДТП совершен лицами, ранее лишенными прав на управления транспортными средствами. На автодорогах республиканского значения по концентрации ДТП выявлено 32 аварийно-опасных участка, однако меры, принимаемые уполномоченными органами, всё еще не достаточны.



Касательно деятельности уполномоченных органов по соблюдению миграционного законодательства было отмечено, что уполномоченными органами допускаются многочисленные нарушения. В числе нарушений - предоставление гражданства по недостоверным сведениям о национальности, при фактическом нахождении обратившегося за пределами страны, а также получение формального гражданства бывшими сотрудниками МВД стран СНГ, и другие.



«Для решения этих и других проблем надзорным ведомством по итогам совещания определены конкретные задачи и мероприятия, которые заложены в протокол заседания и направлены в уполномоченные органы для исполнения», - отметили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.