Проблемы лиц с ограниченными возможностями обсудили в прокуратуре Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Под председательством прокурора Карагандинской области Кусаина Игембаева состоялось заседание коллегии по вопросу соблюдения прав людей с ограниченными возможностями. В работе приняли участие руководители уполномоченных органов и представители общественных объединений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая заседание, прокурор области отметил, что Глава государства ежегодно ставит задачи по формированию безбарьерной среды для инвалидов, в том числе путем паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры.

Для этого прокуратура области совместно с уполномоченными органами проводит работу по вовлечению людей с инвалидностью в общественную жизнь. Разработаны планы и приняты проекты по улучшению качества оказываемой помощи.

«Имеется ряд неразрешенных вопросов. Это нехватка общественного транспорта со специальными устройствами для инвалидов, отсутствие специалистов инклюзивных школ, кабинетов коррекции и реабилитационных центров, низкие показатели трудоустройства и другие», - отметили на заседании.

Прокурор области подчеркнул необходимость качественного исполнения поручений по защите прав инвалидов, контроля за реализацией госпрограммы по развитию инклюзивного образования, принятия мер по вопросам обеспечения средствами передвижения, обеспечения лекарственными препаратами, возможностью своевременного получения социальных услуг и трудоустройства.

На заседании были заслушаны доклады руководителей уполномоченных органов о принимаемых мерах, представители объединений рассказали о своих сложностях.

По итогам мероприятия уполномоченным органам поручено создать межведомственную рабочую группу, в которую включить представителей общественных объединений инвалидов, принять дополнительные меры по улучшению условий жизни людей с особыми потребностями и дан ряд конкретных указаний по недопущению нарушений прав.



