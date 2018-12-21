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Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву

21 Декабря 2018 12:14 1037
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Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву

 АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретились с молодыми учеными в Академии наук в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Среди озвученных учеными проблем - нехватка финансирования, низкие, по мнению ученых, стипендии докторантов (80 тысяч тенге), вопросы технической оснащенности. Звучали предложения мотивировать молодых ученых на то, чтобы они публиковали свои научные статьи только в самых авторитетных изданиях, стимулировать изучение ими научного английского языка.

Глава правительства, внимательно всех выслушав, подвел итог.

«Вы говорите: того нет, этого нет, а где сама наука?  Отсюда я делаю вывод. «Что вы хотите от меня? Какую науку, если у меня этого всего нет» - такой посыл у вас, грубо говоря? Поэтому надо разбить на 2 части: что говорить про развитие науки, и вторая часть, что мешает развитию науки. По приезду в Астану надо запротоколировать, разделить, мы с вами сядем, и обсудим, как гранты распределяются на исследования, другое. Все надо расписать и понять, что решается Вашим приказом (Сагинтаев обратился к Сагадиеву), что моим Постановлением, что решается изменением в законе»,- сказал Премьер-Министр.

Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву 

Технические вопросы, по его словам, решаются.

«Касательно лабораторий, что надо сделать, кому они в первую очередь нужны. Я в Китае, в Сингапуре видел примеры, что  там много таких лабораторий: небольшая комната, 5 человек, научная группа исследует рак молочной железы. В этой лаборатории все есть. Год, два отработали, добились чего-либо, встали, ушли, другие пришли. Ты можешь пойти в другое место, продать разработки, устроиться где-то.

Сейчас про онкологию говорили. Мы  на базе одного из павильонов ЭКСПО будем делать научно-инновационный технопарк, и мы хотим такие лаборатории поставить, чтобы ученые могли туда прийти со своей группой и работать, исследовать. Финансирование найдется, коммерческая составляющая - эту часть можно отработать»,- сказал Б. Сагинтаев.

Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву 

Он подчеркнул, что изучение английского важно, без него никуда не пойдешь. Также Премьер предложил  приоритезации науки.

«В нашей стране чем надо в первую очередь заняться, где мы можем вырваться? Остальное все тоже важно, необходимо, будет поддерживаться. Но несколько направлений у нас такие, где мы можем добиться прорыва. В остальном - все понятно, никак не можем распределить финансирование, несчастные 100 миллионов. Все мысли об этом. Будет миллиард, 10 миллиардов - тот же разговор будет, уверен. Поэтому нам надо четко понять, куда пойдет, где у нас подготовлена база, школа. Эту школу давайте будем развивать, туда можно вложить больше  денег», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву 

По словам Премьера, это не последняя встреча с учеными.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Премьер-министр РК, Наука,
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Автор:

Альберт Ахметов

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