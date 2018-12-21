Проблемы казахстанской науки озвучили ученые Бакытжану Сагинтаеву

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретились с молодыми учеными в Академии наук в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди озвученных учеными проблем - нехватка финансирования, низкие, по мнению ученых, стипендии докторантов (80 тысяч тенге), вопросы технической оснащенности. Звучали предложения мотивировать молодых ученых на то, чтобы они публиковали свои научные статьи только в самых авторитетных изданиях, стимулировать изучение ими научного английского языка.

Глава правительства, внимательно всех выслушав, подвел итог.

«Вы говорите: того нет, этого нет, а где сама наука? Отсюда я делаю вывод. «Что вы хотите от меня? Какую науку, если у меня этого всего нет» - такой посыл у вас, грубо говоря? Поэтому надо разбить на 2 части: что говорить про развитие науки, и вторая часть, что мешает развитию науки. По приезду в Астану надо запротоколировать, разделить, мы с вами сядем, и обсудим, как гранты распределяются на исследования, другое. Все надо расписать и понять, что решается Вашим приказом (Сагинтаев обратился к Сагадиеву), что моим Постановлением, что решается изменением в законе»,- сказал Премьер-Министр.





Технические вопросы, по его словам, решаются.

«Касательно лабораторий, что надо сделать, кому они в первую очередь нужны. Я в Китае, в Сингапуре видел примеры, что там много таких лабораторий: небольшая комната, 5 человек, научная группа исследует рак молочной железы. В этой лаборатории все есть. Год, два отработали, добились чего-либо, встали, ушли, другие пришли. Ты можешь пойти в другое место, продать разработки, устроиться где-то.

Сейчас про онкологию говорили. Мы на базе одного из павильонов ЭКСПО будем делать научно-инновационный технопарк, и мы хотим такие лаборатории поставить, чтобы ученые могли туда прийти со своей группой и работать, исследовать. Финансирование найдется, коммерческая составляющая - эту часть можно отработать»,- сказал Б. Сагинтаев.





Он подчеркнул, что изучение английского важно, без него никуда не пойдешь. Также Премьер предложил приоритезации науки.

«В нашей стране чем надо в первую очередь заняться, где мы можем вырваться? Остальное все тоже важно, необходимо, будет поддерживаться. Но несколько направлений у нас такие, где мы можем добиться прорыва. В остальном - все понятно, никак не можем распределить финансирование, несчастные 100 миллионов. Все мысли об этом. Будет миллиард, 10 миллиардов - тот же разговор будет, уверен. Поэтому нам надо четко понять, куда пойдет, где у нас подготовлена база, школа. Эту школу давайте будем развивать, туда можно вложить больше денег», - сказал Бакытжан Сагинтаев.





По словам Премьера, это не последняя встреча с учеными.