Проблемы казахстанской молодежи обсудили парламентарии в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В чем упущения по реализации государственных программ занятости молодежи, обсудили мажилисмены в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выездное заседание комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан под председательством депутата Гульшары Абдыкаликовой состоялось в недавно построенном в Таразе историко-этнографическом комплексе «Шахристан», в здании «Рухани жангыру», и было посвящено теме обеспечения занятости молодежи.

В ходе заседания прозвучали актуальные вопросы вовлечения в активные формы содействия занятости молодежи, в том числе категории NEET, о проблемах трудоустройства молодых людей.

«В нашей республике достаточно программ занятости, - подчеркнула председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Гульшара Абдыкаликова, отвечая на вопрос корреспондента Казинформа о путях решения вопроса молодежной занятости, - только по молодежи есть семь, они были все названы в ходе заседания. Программы хорошие, деньги выделяются. Но где-то не всегда доходит до молодежи. Может, недостаточно информирование. Может, недостаточно инструментов для донесения до молодежи сути этих программ. Поэтому, во-первых, эту часть нам надо усилить. Второй вопрос - это работа с NEET-молодежью, которая не имеет ни работы, ни образования. По республике примерно 300 тысяч, а по Жамбылской области -18 тысяч таких молодых людей. С ними особенно необходимо работать».

Гульшара Абдыкаликова отметила, что в ходе заседания от представителей жамбылской молодежи прозвучало много интересных предложений.

«Предложения были по всем нашим программам, - отметила она. - На некоторые вице-министр ответил, что уже внесены поправки, и они должны уже быть приняты в скором времени. Например, число грантов для обучения в вузах молодежи с ограниченными возможностями увеличено. Озвучен целый ряд предложений, которые мы донесем исполнительным органам, и будем работать. У нас бывают периодически парламентские слушания, бывают специальные круглые столы, куда приглашают представителей Правительства. А также вот такие выездные заседания, где можно общаться. Мы, депутаты, в год два – три раза планируем выезды по разным темам. В Жамбылской области обсудили проблемы молодежи и занятости, в Кызылординской области, к примеру, - вопросы семьи».

Рассказала спикер и о новой передаче казахстанского телевидения, где можно будет узнать о работе депутатов по решению наболевших проблем. «Каждое воскресенье на канале «Хабар» будет эта передача. Мы уже на два месяца вперед запланировали, какие темы будут озвучиваться. Будем показывать, в какой форме эта работа проводится», - отметила председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК.

Участниками обсуждения молодежных проблем в Таразе стали депутаты Мажилиса Парламента РК, представители молодежи, местных исполнительных органов и неправительственных организаций жамбылского региона, ректоры жамбылских вузов, а также представители министерств труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, журналисты.