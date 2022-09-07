Проблемы из-за нового трактования норм налогового законодательства возникли у энергопредприятий РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У энергетических предприятий возникли серьезные проблемы из-за нового трактования норм налогового законодательства в части классификации энергетического оборудования. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем недавнем Послании народу Казахстана акцентировал внимание на четкой взаимосвязи устойчивого экономического роста и «понятной, предсказуемой налоговой политики». Однако, в последнее время у энергетических предприятий возникли серьезные проблемы из-за нового трактования норм налогового законодательства в части классификации энергетического оборудования», - сказал Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен отметил, что с 2018 года начался массовый ввод в эксплуатацию энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники электроэнергии. В этой связи органы государственных доходов стали ставить под сомнение классификацию оборудования для выработки и преобразования электрической энергии как возобновляемых источников энергии, так и традиционных.

В соответствии с национальным классификатором энергопроизводящие организации учитывают генерирующее оборудование (турбины, котлы, ветряные турбины, солнечные панели, генераторы и т.д.) как оборудование и не облагают его налогом на имущество.

«В свою очередь органы государственных доходов считают, что генерирующее оборудование следует учитывать как сооружения и облагать налогом на имущество. При этом исторически, генерирующее оборудование не облагалось налогом на имущество», - пояснил Дюсенбай Турганов.

Депутат добавил, что в 2020 году были проведены работы по внесению уточняющих изменений в классификатор основных фондов, в части исключения генерирующего оборудования из кода «Сооружения энергетических установок, электростанций».

Однако ситуация до сегодняшнего дня не нашла своего разрешения, органы госдоходов продолжают учитывать генерирующее оборудование как сооружения и начислять налоги.

Так по информации Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации общая сумма доначислений по всей по стране может составить более 300 млрд тенге.

«В настоящий момент большинство энергопроизводящих организаций страны находится в сложном финансовом положении и испытывает острый дефицит средств. В связи с этим выплата платежей из собственных средств станет дополнительным бременем и может привести к банкротству. А если включить налоги в тарифы, то это скажется на удорожании стоимости большинства товаров, работ и услуг, а также росте инфляции в стране. Как повлияет упадок энергетики на все сферы нашей жизни, думаю, можно не комментировать», - подчеркнул Дюсенбай Турганов.