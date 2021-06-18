Проблемы и перспективы развития института омбудсмена обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК провел круглый стол на тему «Институт омбудсмена в Казахстане: проблемы и перспективы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов, национальных правозащитных институтов, международных организаций, научного сообщества и гражданского сектора.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы совершенствования правозащитных механизмов посредством принятия инициированного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым специального закона об уполномоченном по правам человека в РК.

Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, открывая заседание, отметил, что разработчики законопроекта в своей работе руководствуются позитивным международным опытом и общепризнанными в правозащитной сфере стандартами, в частности Парижскими и Венецианскими принципами. Наделение омбудсмена широкими полномочиями и привилегиями вместе с тем предполагает занятие им места медиатора между обществом и властью, способного объективно и профессионально оценивать ситуацию с правами человека. «Принятие данного закона следует рассматривать в контексте проводимого в стране курса политической модернизации и либерализации. Изданный на днях Главой государства Указ «О дальнейших мерах в области прав человека» свидетельствует о приоритетности данной сферы для государства», - подчеркнул вице-спикер Сената.

Выступивший с основным докладом сенатор Кайрат Кожамжаров ознакомил участников с ключевыми положениями законопроекта. В частности, было отмечено укрепление статуса, гарантий независимости и неприкосновенности омбудсмена, расширение его полномочий при рассмотрении жалоб, учреждение региональных представительств, а также обеспечение финансовой самостоятельности института. По мнению К. Кожамжарова, «в целом, законопроект усилит правозащитные функции института уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

В рамках состоявшегося всестороннего обмена мнениями также выступили вице-президент Межпарламентского Союза Акмал Саидов, уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис, региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда и другие.

Представители международного и отечественного правозащитного сообщества положительно оценили законодательные нововведения в данной сфере.

Упомянутый законопроект ранее был презентован экспертному и научному сообществу в рамках Экспертного Совета при уполномоченном по правам человека в РК, где были высказаны предложения и рекомендации, в дальнейшем нашедшие отражение в тексте законопроекта.

«В настоящее время по проекту закона получены правовая, лингвистическая и антикоррупционная экспертизы. Одновременно законопроект направлен на рассмотрение Правительства и размещен на сайте Сената Парламента РК для проведения его публичного обсуждения», - резюмировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед, модерировавший работу круглого стола.