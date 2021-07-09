Проблемы экологии и развития Балхаша обсудили депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции Народной партии Казахстана Айжан Скакова и Ерлан Смайлов на встречах в Балхаше обсудили вопросы экологии, развития туризма, инфраструктуры, социальной поддержки населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

На встрече в городском акимате депутаты Мажилиса, прежде всего, подняли проблемы очистных сооружений города и мусорного полигона.

По словам Айжан Скаковой, сточные воды города без очистки идут в пруд-накопитель, находящийся в 25 км от Балхаша. Строительство же канализационных очистных сооружений оценивается в 6,8 млрд тенге, тогда как весь доход бюджета города составляет 6,5 млрд тенге. Местные власти для строительства очистных сооружений планируют привлечь внешние займы.

Не менее актуальная проблема для горожан – мусорный полигон коммунальных отходов, который выработал свою потенциальную мощность еще в 2015 году. Для строительства же нового пока разработано только технико-экономическое обоснование.

По мнению депутатов, проблема усугубляется тем, что Балхаш – это туристический город и развивать его надо в интересах жителей и приезжающих туристов.

Отдельное внимание депутаты Мажилиса уделили необходимости ремонта дорог, развития транспортной инфраструктуры.

«Вопрос в том, что Балхаш – это классический моногород и к его развитию подходят соответственно, хотя город с его знаменитым озером включен в десятку регионов по развитию туризма. Надо концептуально менять подход к пониманию города не как к промышленному, а как точке экономического роста за счет развития туризма. Соответственно, решать вопросы необходимо в комплексе», - считает депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

Кроме того, подняты вопросы обеспечения жильем молодых и многодетных семей, поддержки социально уязвимых слоев населения, обеспечения водой поселка Саяк.

«Все проблемные вопросы зафиксировали. Будем работать», - отметил Ерлан Смайлов.

А на встрече с коллективом Балхашского медеплавильного завода ТОО «Казамыс Смэлтинг» речь шла о производстве, о переходе к новым экологически чистым технологиям.