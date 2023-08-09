Проблемы девяти школ требуют срочного решения в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Имеющиеся в Жамбылской области трехсменные и аварийные школы будут ликвидированы в ближайшие два года, заверяют в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным образовательного ведомства, в регионе имеется одно ветхое здание – часть средней школы имени Гани Муратбаева Шуского района, а также трехсменные школы в Жамбылском, Кордайском районах и в городе Таразе, три аварийные в отдаленном Мойынкумском районе, а также две школы с нехваткой мест в Таразе.

Планируется, что в 2023 - 2024 годах вопрос средней школы имени Гани Муратбаева будет решен за счет дополнительного строительства спортивного зала, столовой, актового зала. На данный момент проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе. Проблемы двух из четырех трехсменных школ будут решены за счет дополнительного строительства, в двух школах - за счет строительства школ в рамках национального проекта «Комфортная школа.

Дефицит ученических мест в двух школах Тараза решается за счет строительства школы на 600 мест в массиве «Арай», объект запланирован к сдаче в 2023 году, пояснили в ведомстве..

Что касается двух аварийных школ Мойынкумского района, то здесь проблему планируется решить за счет строительства новых зданий. Областное управление строительства готовит необходимые документы для разработки проектно-сметной документации.

Ожидается, что в Жамбылской области в ближайшие три года в рамках национального проекта «Комфортная школа» построят 12 школ на 9 500 ученических мест. В Таразе возведут четыре такие школы, в Шуском районе две, в Байзакском, Жамбылском и Меркенском районах по одной. В густонаселенном Кордайском районе возведут три школы.

На строительство семи школ на 6 200 мест, строительство которых начнется в 2023 году, направлено 15,1 млрд тенге. Школы нового типа в Казахстане планируют строиться по единому стандарту. Единый оператор АО «Samruk-Kazyna Construction» разрабатывает типовые проекты школ на 300, 600, 900, 1 200, 1 500, 2 000 и 2 500 мест.

По информации облуправления образования, в 2022 году на развитие сферы образования региона выделено 244,4 млрд тенге, что превышает 50% годового бюджета региона. На строительство 25 объектов образования выделено 23,1 млрд тенге. Ведется строительство 17 школ и восьми пристроек. Помимо этого, на капитальный ремонт 17 объектов образования выделено 4,4 млрд тенге, на текущий ремонт 47 объектов – 668,3 млн тенге.

В Жамбылской области 446 государственных школ. В 2022 - 2023 учебном году за парты сели более 244 тысяч учеников, около 23 тысяч из них – первоклассники.