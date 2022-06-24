24 Июня 2022 13:02

Проблемы бизнеса взяла на контроль прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – После проведенного заседания Совета по защите прав предпринимателей обозначенными на нем проблемами заинтересовалась прокуратура Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, на встречу с прокурором области пригласили представителей всех заинтересованных государственных органов, региональной палаты предпринимателей, институтов финансовой поддержки и самих бизнесменов. Обсудили результаты работы по разрешению проблемных вопросов и взяли ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось о том, что в палату предпринимателей поступило несколько заявлений от субъектов бизнеса, которые не получили оплаты за оказанные услуги от государственного коммунального предприятия «Коммунхоз». В отношении этой компании уже зарегистрировано 18 исполнительных производств.

У петропавловских перевозчиков тоже копятся долги. Они не могут рассчитаться за взятые в лизинг автобусы из-за неполученных субсидий, которые им обещал местный исполнительный орган за нерентабельные маршруты и льготную перевозку граждан.

В обоих случаях сумма долга превышает 500 млн тенге.