Проблемы 60 инвесторов решены антикоррупционной службой в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проблемы инвесторов активно решаются в Актюбинской области. В антикоррупционной службе в рамках проекта «Protecting Business and Investments» прошло рабочее совещание с участием всех заинтересованных госорганов и институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Над созданием благоприятного инвестиционного климата без коррупционных посягательств со стороны недобросовестных госслужащих в тесном взаимодействии трудятся четыре ведомства: Антикоррупционная служба области, филиал НК «Kazakh Invest», филиал АО «Социально-предпринимательская корпорация» и РПП «Атамекен».

В ходе мероприятия были определены конкретные планы и сроки их исполнения, а также обсуждены проблемные вопросы в регионе: выдача земель, проблемы с регистрацией имущества и другие.

Как отметили участники совещания за защитой своих прав в Антикоррупционную службу Актюбинской области обратилось более 60 инвесторов.

В основном проблемы касались сфер получения инвесторской визы, привлечения иностранной рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз и получения соответствующих льгот, налогообложения, таможенных пошлин, государственных закупок, земельных вопросов и внеплановых проверок. На данный момент 100% всех обращений решены в пользу инвесторов.

За 2 года в рамках проекта «Protecting Business and Investments» соглашения об антикоррупционном сопровождении подписали 34 иностранных и местных инвестора на общую сумму 4,1 трлн тенге.