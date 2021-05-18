Проблему задолженности энергопроизводящих организаций за топливо поднял Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемным вопросом при прохождении отопительного сезона является значительный объем кредиторской задолженности за топливо. Об этом заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 667 млн. тенге», - сказал Нурлан Ногаев.

По данным ведомства, в прошлом году задолженность составляла 7 млрд. 481 млн. тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 1 млрд. тенге.

«Имеют задолженности коммунальные предприятия, оптовые потребители, энергоснабжающие и энергопередающие организаций перед энергопроизводящими и энергопередающими организациями Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской областях и в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Указанные задолженности перед поставщиками услуг по производству и передаче электрической энергии негативно влияют на своевременное выполнение ремонтных работ энергопроизводящих и энергопередающих организаций», - заявил Нурлан Ногаев.

В этой связи, по словам министра, местным исполнительным органам необходимо усилить и активизировать работу по погашению задолженности за коммунальные услуги.