Проблему задолженности энергопроизводящих организаций за топливо поднял Нурлан Ногаев
«На сегодня задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 667 млн. тенге», - сказал Нурлан Ногаев.
По данным ведомства, в прошлом году задолженность составляла 7 млрд. 481 млн. тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 1 млрд. тенге.
«Имеют задолженности коммунальные предприятия, оптовые потребители, энергоснабжающие и энергопередающие организаций перед энергопроизводящими и энергопередающими организациями Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской областях и в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Указанные задолженности перед поставщиками услуг по производству и передаче электрической энергии негативно влияют на своевременное выполнение ремонтных работ энергопроизводящих и энергопередающих организаций», - заявил Нурлан Ногаев.
В этой связи, по словам министра, местным исполнительным органам необходимо усилить и активизировать работу по погашению задолженности за коммунальные услуги.