Проблему устаревших баз данных в Казахстане поднял Нурлан Нигматулин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поднял проблему устаревших баз данных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопрос интеграции информационных систем и актуализации баз данных государственных органов постоянно поднимается в запросах. Но, несмотря на заверения руководителей госорганов о принимаемых мерах, продолжают поступать жалобы от граждан на нестабильную работу ЦОНов, на неправомерные начисления налогов. Большинство таких жалоб связано именно с устаревшими базами данных, отсутствием интеграции информсистем», - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к первому заместителю Премьер-Министра - министру финансов РК Алихану Смаилову на пленарном заседании палаты.
На что Алихан Смаилов ответил, что в 2019 году работа была сконцентрирована на решении проблем, связанных с местными налогами.
По его словам, в январе на Правительственном часе было высказано много нареканий в адрес налоговых органов.
«Они были по ошибочным сведениям, по налогам на имущество, на транспорт, на землю. Мы взяли это за приоритет в текущем году и направили основные усилия на эти направления», - пояснил он.
По словам главы Минфина, на сегодня интегрированы информационные системы Минфина, КГД с системами с Минюста.
«Более пяти миллионов ошибочных сведений скорректировали, более миллиона SMS-оповещений направлено людям, которые зарегистрированы в базе «Правительство для граждан». До ноября то же самое будет сделано по транспорту. Что касается информационной базы КГД, а именно камерального контроля, отчетности, мы перенесли на 2020 год», - добавил вице-премьер.
На что Нурлан Нигматулин продолжил, что это проблема не только Министерства цифрового развития.
«Это касается и МВД, МСХ, Минфина, Минюста. Каждое министерство было обязано провести актуализацию баз данных, а после этого Министерство цифрового развития должно провести интеграцию», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
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