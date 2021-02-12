Проблему трехсменного образования решают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проблему трехсменного образования в Акмолинской области планируют решить в ближайшие два года. Об этом сообщил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере образования, по словам спикера, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, обеспечено достижение основных запланированных задач.

«Открытие восьми детских садов на 621 место в Атбасарском, Егиндыкольском, Целиноградском районах и городе Кокшетау и расширение пяти действующих садов в прошлом году на 153 места в городах Кокшетау и Степногорске позволило обеспечить полный охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет и увеличить охват детей от 1 до 6 лет с 70 до 77,6%. В текущем году продолжится строительство трех детских садов на 840 мест и начнется строительство еще трех на 726 мест», - отметил глава региона.

В системе среднего образования с учетом текущей ситуации свыше 72 тысяч школьников (56%) завершили вторую четверть в штатном режиме, более 57 тысяч учащихся (44%) - в дистанционном режиме.

«Для обеспечения дистанционного обучения учащихся значительно улучшена оснащенность компьютерной техникой. В школах области более 45 тысяч компьютеров, из них только две трети, а это 30 тысяч, приобретены в 2020 году. Все учреждения образования области подключены к образовательным платформам и широкополосному интернету. Каждая школа и детский сад оснащены системами видеонаблюдения», - пояснил докладчик.

По словам Е. Маржикпаева, поэтапно решаются вопросы аварийных и трехсменных школ.

В 2020 году за счет проведения капитального ремонта снята аварийность в школе села Крупского Жаркаинского района. По оставшимся двум школам вопрос будет решаться путем строительства новых. Это Буландынская школа района Биржан сал, Фурмановская школа Жаркаинского района.

«В отчетном году за счет строительства трех школ на 1620 мест в Целиноградском районе (село Коянды - 1200 мест, село Кажимукан – 300 мест, село Караменды батыра - 120 мест) и двух пристроек на 720 мест к школам в Кокшетау решена трехсменность в пяти школах. В текущем году планируется завершить строительство еще четырех школ на 1880 мест и двух дополнительных учебных корпусов на 960 мест к школам города Кокшетау», - добавил спикер.

Как добавил аким области, в целом проблему трехсменного обучения планируется решить в регионе в ближайшие два года.

По программе «Дорожной карты занятости» и спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» впервые в области отремонтировано 147 объектов образования практически на 10 млрд тенге.



