5 Июля 2022 16:12

Проблему стихийной торговли решат путем установки коммерческих павильонов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице по запросу горожан и при поддержке акимата реализовываются проекты по благоустройству общественных и дворовых пространств. Об этом сообщили в управлении охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, благоустройству в этом году подлежат: ЖК «Жети жол» по адресу: проспект Тлендиева, 44/1, сквер «Коргалжын» в жилом массиве Коктал-2 в квадрате улиц Тарбагатай – Наурыз – Кусмурун, где произведен полный демонтаж дорожного покрытия брусчатки и выставлены поребрики по новому контору сквера, и сквер возле поликлиники № 1, где также выставлены поребрики.

«Также ведутся работы по благоустройству парков и скверов в Алматинском районе. К примеру, парк Дружбы, расположенный на пересечении проспекта Б.Момышулы и улицы Толебаева. На сегодняшний день ведется разбивка территории, формируется каркас будущих пешеходных связей, прокладывается новая брусчатка, высаживаются крупномерные деревья и создаются игровые зоны. Cквер в районе пересечения улиц Кордай и Кошкарбаева. На данный момент основная часть тротуаров уложена новой брусчаткой, в скором времени начнут устанавливать навесы, качели и другие элементы благоустройства, обустроят спортивные зоны и игровую площадку. Также завершился сквер в жилом массиве «Интернациональный», где построили игровую зону», - говорится в ответе управления на запрос корреспондента Казинформа.

Благоустройству подлежит бульвар по проспекту Абылай-хана (от улицы Бурабай до улицы Едиль). Планируется создание новых пешеходных дорожек, строительство игровой зоны и установка скамеек, теневых навесов, велопарковки, зона выгула собак и озеленение территории.

Также будет общественное пространство перед торговым домом «Встреча». Ведется обустройство детской игровой площадки, установка теневых навесов, цветочных клумб и работа по решению проблем со стихийной торговлей путем установки коммерческих павильонов. Была произведена рядовая посадка деревьев озеленение территории.

«Уделяется большое внимание озеленению улиц и общественных пространств, созданию безбарьерной среды для комфортного передвижения всех групп населения», - добавили в ведомстве.