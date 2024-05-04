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    10:35, 04 Май 2024 | GMT +6

    Проблему с освещением в Усть-Каменогорске решат до конца года

    освещение
    Фото: Информационный центр

    От жителей областного центра Восточно-Казахстанской области регулярно поступают нарекания по поводу работы уличного освещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр.

    Напомним, модернизация системы уличного освещения в Усть-Каменогорске началась несколько лет назад. Предполагалось заменить 16 тыс. устаревших светильников на светодиодные с возможностью плавного регулирования светового потока. Для этих целей был введен в строй единый диспетчерский центр по автоматизированному управлению системой уличного освещения. После завершения всех работ ожидалась экономия электроэнергии до 60%.

    Информационный центр
    Фото: Информационный центр

    По словам руководителя рабочей группы по модернизации систем уличного освещения Рината Бутажанова, на данный момент заменены 11 583 светильника, произведен монтаж 212 км кабеля СИП и 211 шкафов управления наружным освещением.

    Однако вновь установленные светильники быстро выходят из строя либо вовсе не горят. Всего в городе около двух тысяч неработающих светильников, из них линейно – порядка 1400, точечно – порядка 600.

    – Среди причин негорения светильников много факторов – износ сетей, погодные условия, некачественный монтаж как при строительстве, так и модернизации сетей. Проект еще не закончен. Если компания Everlight Electronics Co выполнит свои обязательства, недочеты будут устранены. Сейчас субподрядная организация Digital Security в усиленном режиме проводит восстановительные работы. В целом проект по модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске планируем завершить до конца 2024 года, - рассказал Ринат Бутажанов.

    Информационный центр
    Фото: Информационный центр

    На некоторых улицах областного центра освещение уже восстановлено. Полностью работы планируется завершить к середине июня.

    – Уже заменили 461 светильник, как на центральных улицах города, так и в частном секторе. Специалисты компании в круглосуточном режиме обслуживают системы уличного освещения по заявкам жителей города. Также занимаются восстановительными работами по воздушным и подземным линиям. Уже заменили более пяти километров кабеля СИП, восстановили работу восьми шкафов управления наружным освещением, – пояснил руководитель ТОО «Digital Security» Данияр Ауеспаев.

    Сейчас решается вопрос по демонтажу старых шкафов управления наружным освещением, рассматривается вопрос по отключению сторонних подключений к сетям уличного освещения. Проводятся работы по ремонту и восстановлению кабельных линий.

    Теги:
    Электроэнергия Ремонт Регионы Казахстана Усть-Каменогорск
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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