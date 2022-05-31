31 Мая 2022 04:30

Проблему с напором холодной воды решают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Проблема по стабилизации давления воды в сетях города, возникшая из-за наступления жаркой погоды, решается в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением жаркой погоды и использованием питьевой воды для полива приусадебных участков, ежегодно с июня начинаются проблемы с нехваткой воды. Особенно критическое положение в пригородных поселках Дамбинского, Атырауского, Еркинкалинского и Кайыршахтинского сельских округов.

«В поселке Дамба завершаются работы по реконструкции и запуску в эксплуатацию очистных сооружений по подготовке питьевой воды. Смонтирована на берегу реки Урал плавучая насосная станция, построен водопровод от плавучей насосной станции до фильтровальной станции протяженностью 340 метров, установлены новые насосные агрегаты, отремонтированы фильтры, установлены дополнительно четыре резервуара чистой воды объемом 400 кубометров. Планируем в начале июня запустить станцию в эксплуатацию», - сообщила пресс-служба КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

Ежедневно в поселки Дамбинского и Атырауского округах будет подаваться дополнительно 600 кубометров воды. По существующей схеме подача воды в населенные пункты Балауса, Еркинкала, Еркинкала-2 осуществлялась от повысительной насосной станции в поселке Жумыскер.

«В связи с массовым поливом питьевой водой огородов и приусадебных участков в летний период жители поселков Еркинкалинского сельского округа испытывали дефицит воды. Для улучшения водоснабжения выполнены работы по строительству повысительной насосной станции на пересечении улиц Курмангазы и Нысанбаева», - проинформировали в коммунальной службе.

Для улучшения водоснабжения поселков Аксай, Аксай-2, Акжар, Акжар-2, Талгайран, Бесикти, Аспа в повысительной насосной станции в поселке Талгайран также монтируются дополнительно два резервуара чистой воды объемом 200 кубометров. Завершение работ планируется в первой декаде июня.

Коммунальная служба напомнила, что осуществлять полив питьевой водой деревьев и огородов на приусадебных участках можно только с 21.00 до 07.00 часов.